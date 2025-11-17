Kane më i mirë se Pelè, dygolësh Shqipërisë e 78 gola me Anglinë: “I jashtëzakonshëm”

Harry Kane është më mirë se Pelé. Gati një fyerje drejtuar njërit prej ikonave absolute të botës së futbollit dhe sportit, por kështu thonë numrat. Që rrallëherë gënjejnë. Dhe kështu, bomberi dhe kapiteni i Anglisë, me dopietën e fundit të shënuar ndaj Shqipërisë në ndeshjen e kualifikimeve për Kupën e Botës 2026, ka kaluar O’Rei për gola të realizuara me përfaqësuesen e vet: Pelé u ndal në kuotën 77, Kane mori avazin me 78 gola, duke u konfirmuar me shumë diferencë si realizuesi më i mirë i Kombëtares së tij: “Për përkushtim, angazhim, vazhdimësi dhe cilësi është thjesht i jashtëzakonshëm”, komenti pas ndeshjes nga Thomas Tuchel.
Rekord për Tuchel e për Kane në sfidën e fundit kualifikuese
Objektivi ishte deklaruar që në prag të transfertës së Tiranës, pastaj ndër të thënë e të bërë, fusha. Anglisë i janë dashur mbi 70 minuta për të gjetur rrugën drejt suksesit, në një mbrëmje që më pas festoi për një dyfish rekord që ka entuziazmuar zemrat britanike. 2-0 i dhënë Shqipërisë ka konsakruar “të huajin” Thomas Tuchel në historinë e Tre Luanëve, trajnerin e parë që mbyll një rrugëtim kualifikues për Kupën e Botës, të pacënuar dhe pa pësuar asnjë gol në 8 ndeshje të zhvilluara. Një primat i arritur pikërisht falë bomberit të tij të të gjitha kohëve, Harry Kane, me dopietën e tij që i ka garantuar edhe kënaqësinë personale të ketë kaluar një përbindësh të shenjtë të futbollit ndërkombëtar, Pelè.
Dygolëshi i Harry Kane me Anglinë ndaj Shqipërisë
Me golat e tij numër 77 dhe 78 në Kombëtare brenda pak minutash, Harry Kane ka kapërcyer Pelén për golat e shënuar me përfaqësueset përkatëse, duke vendosur një primat të ri që e konsakron gjithnjë e më shumë si bomber të çdo kohe të Anglisë (Wayne Rooney, i dyti në këtë renditje të veçantë, është gjithnjë e më larg, i fiksuar në kuotën 53). Pak rëndësi ka në sa ndeshje Kane ia ka dalë në këtë arritje, edhe pse, numrat në këtë rast, theksojnë aftësinë e Pelé që arriti të shënojë 77 gola në vetëm 92 paraqitje, ndërsa sulmuesit anglez i janë dashur 112 ndeshje gjithsej. Një dëshmi e një sezoni tjetër të jetuar me ritmin e golave: tashmë 25 në sezon në vetëm 18 paraqitje mes Bayern Munich dhe Kombëtares.
Tuchel: “Për mentalitet, punë, zgjidhje… thjesht i jashtëzakonshëm”
Golat vendimtarë për Anglinë u lavdëruan nga vetë Tuchel, i cili pas ndeshjes nuk humbi rastin për të lëvduar kapitenin e skuadrës: “Kjo është qershia klasike mbi tortë” – tha trajneri i anglezëve në konferencë për shtyp. “Angazhimi i Harry në këto ndeshje ka qenë gjithmonë i jashtëzakonshëm. Ai është shumë i përkushtuar ndaj gjithçkaje që bën dhe është e njëjta gjë te Bayern Munich. Ka një mentalitet dhe një gjendje fizike vazhdimisht në nivelet më të larta dhe për këtë shënon gol pas goli për ne. Mënyra se si punon, si i përkushtohet skuadrës edhe në fazën mbrojtëse, fakti që arrin gjithmonë të gjejë zgjidhjet në sulm… thjesht i jashtëzakonshëm.”