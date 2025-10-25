Kandidatja e pavarur Catherine Connolly fiton zgjedhjet presidenciale irlandeze

Kandidatja e pavarur Catherine Connolly ka fituar zgjedhjet presidenciale të Irlandës, pasi rivalja e saj e pranoi humbjen.
Ish-avokati 68-vjeçar nga Galway siguroi 63% të preferencave të para, në një zgjedhje që u shënua nga një numër i konsiderueshëm votash të prishura.
Duke folur në Kështjellën e Dublinit, pasi u shpall zyrtarisht fituese, znj. Connolly u zotua të jetë “një presidente gjithëpërfshirëse për të gjithë”.
Ajo tha: “Do të jem një presidente që dëgjon, reflekton dhe flet kur është e nevojshme.”
“Do të jem një zë për paqen, një zë që ndërtohet mbi politikën tonë të neutralitetit, një zë që artikulon kërcënimin ekzistencial që paraqet ndryshimi i klimës dhe një zë që njeh punën e jashtëzakonshme që po bëhet në të gjithë vendin.
“Por mesazhi im është, përdorni zërin tuaj në çdo mënyrë që mundeni, sepse publiku dhe demokracia jonë kanë nevojë për pyetje konstruktive dhe, së bashku, ne mund të formësojmë një republikë të re që i vlerëson të gjithë, që vlerëson dhe mbështet diversitetin dhe që merr besim në identitetin tonë, gjuhën tonë irlandeze, gjuhën tonë angleze dhe njerëzit e rinj që kanë ardhur në vendin tonë.”
Presidenca irlandeze – e cila është mbajtur nga Michael D Higgins, një poet i njohur dhe ish-ministër i arteve për 14 vitet e fundit – është kryesisht ceremoniale, por me rëndësi të vërtetë kombëtare.