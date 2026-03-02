Kancelari i Gjermanisë udhëton drejt SHBA, takohet me Trump

Sulmet ndaj Iranit dhe kundërsulmet e tij hakmarrëse ka të ngjarë të jenë tema kryesore në takimin Merz-Trump, i cili ishte parashikuar para zhvillimeve të fundit në Lindjen e Mesme. Gjermania nuk është e përfshirë në këto sulme. Kancelari Merz para udhëtimit në SHBA mbrojti veprimet ushtarake të SHBA-së dhe Izraelit. Qeveria gjermane ndan “lehtësimin e shumë iranianëve që regjimit të mullahëve tani po i vjen fundi”, tha ai. Në të njëjtën kohë, ai kërkoi një zgjidhje të qëndrueshme të konfliktit dhe paralajmëroi për rrezikun e përshkallëzimit të luftës.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Nga Kina në SHBA
Kancelari gjerman Friedrich Merz (CDU) është përpjekur javët e fundit të përmirësojë imazhin e tij si një politikan që merret kryesisht me politikën e jashtme. Ai është drejtuar gjithnjë e më shumë te çështjet e brendshme, veçanërisht për t’u rizgjedhur kryetar i partisë së tij konservatore CDU, me rezultate të mira.
Ai ia doli ta bënte këtë fundjavën e kaluar (22.02.2026) – dhe menjëherë më pas kreu i qeverisë gjermane u rikthye në rolin e tij si një diplomat i palodhur që udhëton nëpër botë.
Së pari Kina, tani Shtetet e Bashkuara: Merz i ka kushtuar pothuajse një javë të tërë përmirësimit të marrëdhënieve me autoritetet në Pekin. Kjo sigurisht që po ndiqet me kujdes në Uashington. Merz do të udhëtojë për të takuar Presidentin e SHBA-së Donald Trump të hënën (02.03.2026) dhe planifikon të qëndrojë në kryeqytetin e SHBA-së deri të mërkurën. Qëllimi i tij është të flasë me Trump në një bazë më të barabartë se më parë.
Shpresë për një politikë të ndryshme tarifore
Trump kohët e fundit pësoi një humbje të rëndësishme kur Gjykata Supreme e SHBA-së rrëzoi politikën e tij të ashpër tarifore në pikat kyçe, duke përfshirë masat kundër Gjermanisë dhe Bashkimit Evropian. Merz komentoi vendimin fundjavën e kaluar për transmetuesin publik ARD, pas përfundimit të kongresit të CDU-së në Stuttgart: “Është një vendim interesant, të cilin shumë e prisnin – që Gjykata Supreme në Uashington të vendosë kufizime për qeverinë.”
Megjithatë, mbeten shumë çështje të rëndësishme dhe të diskutueshme që rëndojnë në marrëdhëniet transatlantike, veçanërisht në lidhje me tarifat. Vetë Merz theksoi se vendimi i gjykatës më të lartë të SHBA-së vlen vetëm për normën e përgjithshme tarifore që Trump prezantoi, por jo për taksat e rëndësishme sektoriale. Administrata amerikane, pas vendimit të gjykatës, ka vendosur tashmë tarifa të reja prej 10 përqind për shumicën e vendeve mbi një bazë të ndryshme ligjore dhe ka kërcënuar me norma të reja deri në 15 përqind.
Një qasje më agresive ia vlen
Politika tregtare mbetet kështu një nga temat kryesore të bisedimeve tëKancelarit me Trump. Kjo u konfirmua nga zëdhënësi i qeverisë gjermane Stefan Cornelius në një konferencë për shtyp në Berlin: “Ndoshta vizita vjen në kohën e duhur për të diskutuar hapat e ardhshëm drejtpërdrejt me Presidentin, me qëndrimin e dakorduar të Bashkimit Evropian.”
Edhe vitin e kaluar, pasi mori detyrën në maj, Merz ishte i kujdesshëm ndaj Trump. Ai e konsideroi faktin që vizita e tij e parë në Shtëpinë e Bardhë ishte kryesisht harmonike si një sukses. Më vonë, në SHBA, së bashku me politikanë të tjerë të rëndësishëm evropianë, ai mbrojti qëndrimet mbi Ukrainën. Dhe në fillim të vitit 2026, evropianët përjetuan se një qasje më vendimtare ndaj Presidentit amerikan sigurisht që ia vlen.
Tensione relativisht më të qeta mbi Groenlandën
Kur Trump kërcënoi të merrteGroenlandën, e cila i përket Danimarkës, toni ndryshoi dhe kështu bëri edhe Merz. Gjermania dhe partnerët e tjerë evropianë të NATO-s mbështetën Danimarkën dhe popullin e Groenlandës. Si rezultat, Trump nuk e shtyu më tej çështjen për momentin. Dhe kur Trump kritikoi vendosjen afatgjatë të ushtarëve gjermanë përkrah forcave amerikane në Afganistan si të parëndësishme, Merz u përgjigj në Bundestag me fjalët e mëposhtme: “Ne nuk do të lejojmë që ky mision, të cilin e kryem edhe në interes të aleatit tonë, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të nënvlerësohet dhe zhvlerësohet sot.”
Situata në Ukrainë mbetet dramatike
Është ende një çështje e hapur nëse paqja mund të arrihet më në fund në Ukrainë. Edhe Presidenti Volodymyr Zelensky ka pranuar se vendi i tij do të duhet të heqë dorë nga një pjesë e territorit, të paktën përkohësisht, nëse armët heshtin vërtet. Megjithatë, Ukraina e hedh poshtë me vendosmëri mundësinë e dorëzimit të zonave Rusisë që forcat ruse nuk i kanë pushtuar ende.
Në Uashington, Merz me siguri do të theksojë se sa shumë rëndësi i kushton Ukrainës. Lufta e agresionit e Rusisë ka vazhduar prej katër vitesh – mbetet të shihet nëse Trump do të tregojë mirëkuptim për këtë temë./DW