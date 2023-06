Numri i bizneseve u rrit gjithsej me rreth 5.5% në shkallë vendi, por në Bashkitë e Kamzës dhe Sarandës numri i bizneseve shënoi rritje sa dyfishi i mesatares kombëtare. Në anën tjetër, një seri bashkish të vogla panë rënie të numrit të bizneseve, ku Belshi, Maliqi, Patosi dhe Hasi kishin tkurrjen më të madhe. INSTAT raportoi së fundmi se, Kamza ishte bashkia me rritjen më të fortë të numrit të bizneseve në vend, me rreth 11 % brenda në viti.