“Kam 2 muaj pa gjumë” Sylvinho sfidon Poloninë dhe teknikun Urban për frazën e thënë

“Nuk fle, praktikisht prej dy muajsh nuk fle. Jam mirë, nuk fle, por jam mirë. Kjo është puna e kombëtares, ndeshja bëhet e gjatë, se që prej 19 nëntorit, nga shorti, mendohet për ndeshjen e 26 marsit”. Sylvinho e ka përjetuar këtë ndeshje gjysmëfinale të playoff-it të Botërorit më shumë se cdo ndeshje tjetër, sepse edhe koha për të menduar për të ka qenë e gjatë. Në konferencën për shtyp para ndeshjes me Poloninë, braziliani ka folur për lojtarët e tij, kundërshtarët, pa harruar të shigjetojë edhe teknikun Urban, për një frazë të thënë.