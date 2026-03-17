Kallas pas mbledhje me ministrat e jashtëm të BE-së: Nuk duam të ndërhyjmë në Iran

Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, deklaroi se ministrat e Jashtëm të Bashkimit Evropian nuk e mbështesin zgjerimin e misionit detar të BE-së drejt Ngushticës së Hormuzit. Sipas saj, gjatë diskutimeve në Bruksel u shpreh vullnet për forcimin e operacionit ekzistues, por jo për ndryshimin e mandatit të tij.
Ky takim erdhi pas thirrjes së presidentit amerikan Donald Trump për mbështetje ndërkombëtare në garantimin e sigurisë në ngushticë, në një kohë kur tensionet me Iranin janë rritur dhe qarkullimi i naftës është vënë në rrezik. Nga ana tjetër, ministri i Jashtëm gjerman, Johann Wadephul, shprehu skepticizëm për efektivitetin e misionit aktual, ndërsa BE po shqyrton opsione të tjera, pa mbështetje për një përfshirje më të gjerë ushtarake në zonë.

