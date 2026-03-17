Kallas: BE për zgjidhje diplomatike në Hormuz, kundër ndërhyrjes ushtarake

Shefja e politikës së jashtme të Bashkimi Evropian, Kaja Kallas, ka theksuar nevojën për një zgjidhje diplomatike për situatën në Ngushtica e Hormuzit, duke nënvizuar se aktualisht nuk ka gatishmëri për ndërhyrje ushtarake.
Në një intervistë për Reuters, ajo deklaroi se ruajtja e hapur e kësaj hapsire të rëndësishme detare është thelbësore për të shmangur kriza të mëdha globale, përfshirë ato ushqimore dhe energjetike.
“”Askush nuk është i gatshëm t’i vërë njerëzit e vet në rrezik në Ngushticën e Hormuzit. Duhet të gjejmë mënyra diplomatike për ta mbajtur atë të hapur”, tha Kallas.
Deklaratat e saj vijnë në një kohë tensioni, pasi presidenti i SHBA-së, Donald Trump, u ka bërë thirrje aleatëve të dërgojnë anije luftarake në rajon për të garantuar sigurinë e lundrimit, në sfondin e konfliktit me Irani.
Kallas bëri gjithashtu të qartë se nuk ka vullnet në BE për marrëveshje energjetike me Rusinë, pavarësisht rritjes së çmimeve. Sipas saj, çdo rikthim në marrëdhënie normale me Moskën do të sillte pasoja negative.
“Nuk duhet t’i japim Rusisë atë që dëshiron”, u shpreh ajo.
Duke folur për marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kallas theksoi se BE-ja po përballet me një qasje gjithnjë e më të paparashikueshme nga Uashingtoni.
“Jemi aleatë me Amerikën, por nuk i kuptojmë plotësisht lëvizjet e saj të fundit”, tha ajo, duke shtuar se Bashkimi Evropian tashmë po vepron duke marrë parasysh zhvillime të papritura.