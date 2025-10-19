Juventus, Zhegrova dëmtohet sërish: rrezikon sfidën kundër Real Madrid

Edon Zhegrova nuk është thirrur për ndeshjen kundër Comos dhe praninë e tij kundër Real Madrid në Ligën e Kampionëve, të mërkurën në mbrëmje, e rrezikon seriozisht. Anësori i Juventusit, që vjen pas dy paraqitjeve të shkurtra me kombëtaren e Kosovës (rreth 30 minuta në total), po përballet me një shqetësim në ije dhe në pubis, një problem që e ka munduar që nga sezoni i kaluar. “Duhet ta trajtojmë me kujdes,” kishte deklaruar trajneri i Kosovës, Franco Foda, duke shpjeguar menaxhimin e kujdesshëm të lojtarit. Megjithatë, rikthimi në Torino ka konfirmuar se problemi vazhdon, duke e detyruar Igor Tudorin të heqë dorë nga një element që mund të ishte titullar në njërën nga tre ndeshjet e ardhshme.
Zhegrova: një dëmtim i përsëritur
“Zhegrova ka një shqetësim dhe nuk do të jetë kundër Comos,” ka njoftuar Tudor në prag të ndeshjes. Dhimbja, që shtrihet nga zona pubike deri në ije, lidhet me pubalgjinë që shënoi pjesën e dytë të sezonit të kaluar të ish-lojtarit të Lille. Ky dëmtim ka frenuar një ngjitje që dukej e pandalshme, dhe kalimi te Juventusi duhej të përfaqësonte rilindjen e tij. Në vend të kësaj, me vetëm tre paraqitje dhe 36 minuta lojë me fanellën bardhezi, Zhegrova duhet tani të përqendrohet në një program rikuperimi të posaçëm për të forcuar muskulaturën dhe për të shmangur rikthimin e problemit.
Rikuperimi: një garë kundër kohës
Pyetja që i bëjnë vetes tifozët bardhezi është: kur do të kthehet Zhegrova? Përgjigjja do të varet nga ditët në vijim, kur lojtari do të monitorohet për të vlerësuar nëse shqetësimi është kaluar dhe si ndjehet ai vetë. Juventusi, i vetëdijshëm për menaxhimet e vështira të dëmtimeve si ato të Bremer dhe Cabal, dëshiron të shmangë çdo rrezik. Durimi është fjala kyçe, por potenciali i Zhegrovës, i treguar edhe në pak minuta lojë, mbetet një shpresë për të përmbysur trendin negativ të skuadrës.