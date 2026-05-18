Juventus, Spalletti takon Elkann: pa Champions rrezikojnë Comolli e Modesto, ja plani

Humbja ndaj Fiorentinës, që ka kompromentuar – do të shihet pas një jave nëse përfundimisht – kualifikimin në Champions League sezonin e ardhshëm, nuk mund të mos lërë pasoja në shtëpinë e Juventus. Që dje, pas ndeshjes, Spalletti kishte deklaruar: “Do të takohem me John Elkann, do të jetë një analizë e vetes sime, do të duhet t’i propozoj një version më të mirë nga ai që u pa sot”.
Vlerësimi i presidentit të Exor për trajnerin toskan dëshmohet nga rinovimi i fundit i kontratës, i ardhur edhe para se vendi i katërt të sigurohej matematikisht. Marrëdhënia mes tyre shkon përtej aspektit profesional, pasi ekziston një afërsi edhe në planin njerëzor.
Takimi Spalletti-Elkann: çfarë ndodh pas Juventus-Fiorentina?
Por është e qartë se pa Champions nuk mund të mungojnë lëkundjet, si te lojtarët ashtu edhe në drejtim, edhe pse Elkann nuk dëshiron një revolucion tjetër vetëm pas një viti. Duke qenë se për momentin Spalletti nuk duket i gatshëm të tërhiqet apo të mendojë për një të ardhme larg Torinos, ata që rrezikojnë më shumë janë Damien Comolli dhe François Modesto.
Revolucion te Juventusi pa Champions
Administratori i deleguar, i ardhur pikërisht me dëshirën e Elkann, duket më e vështirë të ndahet plotësisht nga klubi, por sipas Tuttosport ai do të merret më pak me merkaton. Ndërkohë, drejtori teknik, ish-drejtues i Monzës, mund të jetë ai që do të largohet, me drejtorin sportiv Marco Ottolini që do të marrë më shumë përgjegjësi në tratativa dhe ndoshta do të ndihmojë Spallettin edhe si “njeri fushe” në menaxhimin e grupit.
Një rol të tillë do ta ketë edhe Giorgio Chiellini, pozicioni i të cilit mbetet i fortë. Ai do të vazhdojë të merret me çështjet politike, duke qenë këshilltar federal dhe duke mbajtur marrëdhënie me UEFA-n, FIFA-n, ECA-n dhe të gjitha komponentët e futbollit europian dhe botëror.
Derbi kundër Torinos vendos të ardhmen e drejtuesve Të gjitha këto janë reflektime që Elkann do t’i bëjë pas bisedës me Spallettin dhe pas derbit kundër Torinos: me Champions, disa diskutime do të ishin më të buta; pa Champions, tundimi për të revolucionarizuar edhe kuadrot drejtuese do të ishte shumë më i vështirë për t’u shmangur.