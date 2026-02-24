Juventus, sanksione e kufizime me procedurën e UEFA-s lidhur me Fair Play Financiar

Juventus rrezikon sanksione dhe kufizime sportive me procedurën e UEFA-s lidhur me Fair Play Financiar për trienin 2022-2025. Shoqëria bardhezi ka mbyllur gjashtëmujorin e parë 2025/26 me të ardhura në rënie në 260,6 milionë euro dhe një humbje të përmbajtur prej 2,5 milionë. Shifrat dalin nga raporti financiar më 31 dhjetor 2025, që ofron gjithashtu një përditësim mbi respektimin e parametrave ekonomikë të parashikuar nga FIGC dhe UEFA.
Në planin kombëtar, klubi ka përmbushur treguesin e ri për Koston e Punës së Zgjeruar (CLA) në afatin e parë të 30 shtatorit 2025, kur tavani ishte vendosur në 80%. Drejtuesit besojnë se mund të respektojnë kërkesën edhe në verifikimin e 31 marsit 2026, kur pragu do të zbresë në 70%, falë masave të marra për të rritur të ardhurat dhe për të racionalizuar shpenzimet.
Ç’rrezikon Juventus për procedurën e UEFA-s lidhur me FPF
Në kuadër europian, bardhezinjtë kanë respektuar Squad Cost Ratio për vitin 2024 (kufiri 80%) dhe parashikojnë të qëndrojnë brenda parametrave edhe në 2025, kur raporti mes kostos së skuadrës dhe të ardhurave relevante duhet të jetë nën 70%. Ky tregues përfaqëson një nga shtyllat e sistemit të ri të qëndrueshmërisë financiare të prezantuar nga UEFA.
Më e ndërlikuar është situata e lidhur me Football Earnings Rule. Më 18 shtator 2025 UEFA i ka njoftuar klubit hapjen e një procedure për një tejkalim të mundshëm në llogaritë që lidhen me trienin 2022/23-2024/25. Rezultati pritet brenda fundit të sezonit 2025/26 dhe do të marrë në konsideratë edhe perspektivat ekonomike të ardhshme.
Pasojat e mundshme mund të përkthehen në një gjobë, që për momentin konsiderohet jo veçanërisht e rëndë, dhe në kufizime të mundshme sportive, si restriksione në regjistrimin e lojtarëve në listat e UEFA-s.