Juventus, sa kushton të paguajë pagat e Tudor dhe Thiago Motta për të mos bërë asgjë

Me shkarkimin zyrtar të Tudor, Juventus tani ka dy trajnerë ende nën kontratë. Shoqëria bardhezi, në fakt, nuk do të duhet të përballet vetëm me pagën që duhet t’i garantojë gjithsesi trajnerit kroat, por edhe me atë të paraardhësit të tij, Thiago Motta. Një “shpatë e Damokleut” e rëndë për klubin nga pikëpamja ekonomike, me perspektivën për t’u gjendur duke paguar tre trajnerë në të njëjtën sezon. Emrat më të përfolur? Ata të Palladino, Spalletti dhe Mancini, me të dytin që nuk do të ishte aspak “me kosto të ulët”.
Juventus, sa i kushton Tudor pas shkarkimit
Një zgjedhje e fortë ajo e Juventus që, një ditë pas humbjes ndaj Lazios dhe pak ditë para ndeshjes së mesjavës kundër Udinese, e ka larguar nga detyra Igor Tudor, duke ia besuar përkohësisht drejtimin Brambilla në rolin e “trajnerit të përkohshëm”. Trajneri i shkarkuar ka një kontratë me klubin torinez deri më 30 qershor 2027, me opsion për edhe një sezon tjetër. Shifrat e marrëveshjes janë të njohura: Juventus i paguan 5.5 milionë euro bruto në sezon Tudor. Një vlerësim i shumës bruto që i mbetet për t’u marrë llogaritet rreth 8 milionë euro, shumë që shoqëria bardhezi do të duhet ta paguajë gjithsesi.
Kjo shumë i shtohet asaj që Juve duhet dhe do të duhet t’i garantojë italo-brazilianit Thiago Motta. Ish-trajneri, nga ana e tij, ka firmosur një kontratë me Juventus deri më 30 qershor 2027, me një pagë bruto prej rreth 5.5 milionë euro në sezon, të cilës i shtohen edhe 2-3 milionë euro bruto për stafin e tij. Duke parë shifrat dhe duke marrë parasysh edhe sa është paguar tashmë, për Motta dhe bashkëpunëtorët e tij, klubi do të duhet të derdhë ende rreth 15-16 milionë euro bruto gjithsej deri në skadimin e kontratës.
Aktualisht nuk parashikohet asnjë “break payment clause”, pra një klauzolë për zgjidhje të parakohshme brenda këtij viti. Nëse Juventus do të vendoste ta ndërpriste kontratën më herët, kostoja e vlerësuar për klubin do të varionte gjithsesi mes 15 dhe 20 milionë euro, duke përfshirë edhe pagat e stafit. Me pak fjalë, mes Thiago Motta dhe Igor Tudor, Juventus gjendet në pozitën që duhet t’u paguajë dy ish-trajnerëve një shumë të përgjithshme prej rreth 24 milionë euro bruto, të cilës më pas do t’i shtohen edhe pagesat e pasuesit të tyre.