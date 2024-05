Juventus, plani për të mos humbur Chiesa me parametër zero: Giuntoli është gati të nisë ‘akordin-urë’

Chiesa gjen versionin më të mirë të vetes pikërisht në vendin ku një dëmtim i rëndë e detyroi të bënte një pushim të gjatë në janar 2022. Olimpico në Romë, me pak fjalë, nuk do të jetë kurrë një vend i parëndësishëm për sulmuesin e Juventus. Kundër verdhekuqve zbriti në fushë Chiesa i kohëve të arta dhe vetëm fat i keq, në shtyllën e brendshme pas një lëvizje spektakolare, dhe një super Svilar i mohuan gëzimin e golit. Si te Juventus ashtu edhe brenda stafit të lojtarit ka një dëshirë për të vazhduar kontratën, e cila skadon në qershor 2025.

Sipas Gazzetta dello Sport, po punohet për një “marrëveshje urë”, një firmë që do ta zgjaste qëndrimin e tij në Torino me një vit, me të njëjtat shifra të marra deri tani: 5 milionë euro në vit. Duhet pritur sigurisht deri në fund të sezonit, kur prezenca e Juventus në Champions të zyrtarizohet (edhe pse siguria aritmetike ka shumë të ngjarë të arrijë të dielën), për t’u ulur në tryezën e bisedimeve me drejtorin Giuntoli.

Zgjidhja ‘urë’ duket se është e vetmja e zbatueshme për momentin, duke pasur parasysh se Juventus nuk mund të përballojë më super-paga dhe Chiesa sigurisht që nuk do të ishte i gatshëm të ulte pagën e tij brenda një kontrate shumëvjeçare. Kjo është arsyeja pse zgjatja deri në vitin 2026 do t’i lejojë bardhezinjtë që të mos e humbin atë me parametër zero pas një viti. Ndërkohë, lojtari mund të marrë kohë për të vlerësuar çdo mundësi tjetër më fitimprurëse pas dy sezonesh.

ROMA GATI TË NDËRHYJË…

Sipas Corriere dello Sport, De Rossi e pëlqen shumë si luan Chiesa, madje edhe para super-performancës të së dielës së kaluar. Trajneri i Romës ishte në stafin teknik të trajnerit Mancini gjatë udhëtimit triumfues të të kaltërve në Euro 2021, dhe ai pati mundësinë ta vlerësonte nga afër. Hipoteza verdhekuqe, megjithatë, është vërtet e ndërlikuar nëse merret parasysh se cilido trajner që do të drejtojë Juventusin e ardhshëm, vështirë se do të ishte i gatshëm ta privonte veten nga sulmuesi më i mirë italian i gjeneratës së tij.