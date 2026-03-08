Juventus, përqafim i lojtarëve me Spallettin: 4-0 ndaj Pisa si dhuratë për ditëlindje

Luciano Spalletti kishte kërkuar një fitore të bukur nga Juventus për të festuar 67-vjetorin e tij dhe dëshira iu plotësua. Dhurata në fushë ia bëri Marcus Thuram, i cili mblodhi skuadrën rreth trajnerit bardhezi për një përqafim të përbashkët pas golit të 2-0 kundër Pisa SC. Ndeshja në fund përfundoi me një 4-0 të rëndë, ku përveç Thuram shënuan edhe Andrea Cambiaso, Kenan Yıldız dhe Jeremie Boga.Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Juventus mundi Pisën dhe mbetet në ndjekje të trenit të UEFA Champions League, ndërsa për skuadrën toskane rruga për të qëndruar në Serie A bëhet gjithnjë e më e vështirë. Fitorja 4-0 e Juventus erdhi pas një riorganizimi taktik dhe të qëndrimit në fushë që Spalletti ndau me lojtarët në pushimin e pjesës së parë, pas një 45-minutëshi të parë të vakët dhe ku skuadra ra shumë herë në “kurthin” e Pisës.
Superioriteti i Juventus u pa në vazhdimësi, me golat e Cambiaso, Thuram, Yıldız dhe Boga, por jo vetëm. Edhe pse pa një sulmues të mirëfilltë, në pjesën e dytë skuadra e teknikut Spalletti arriti të krijojë më lehtë raste për gol, duke shfrytëzuar më mirë edhe shpërthimet e Francisco Conceição.
ATALANTA-UDINESE 2-2
Në javën e 28-të të Serie A, Atalanta BC në Bergamo barazoi 2-2 ndaj Udinese Calcio, pasi ishte në disavantazh 0-2. Pjesa e parë ishte fizike dhe me ritëm të lartë, ku zikaltërit bënë disa gabime teknike. Bardhezinjtë u paraqitën mirë dhe në minutën e 39-të zhbllokuan ndeshjen: një goditje këndi perfekte nga ish-lojtari i ditës Nicolò Zaniolo u shfrytëzua nga Thomas Kristensen, i cili me kokë mposhti Marco Carnesecchi për rezultatin 1-0.
Trajneri Kosta Runjaić në pushim futi në lojë Oier Zarraga dhe ndryshimi dha menjëherë efekt: një goditje e spanjollit u devijua drejt këmbës së majtë të Keinan Davis, i cili nga një kënd i vështirë shënoi për 2-0 në minutën e 55-të. Raffaele Palladino reagoi duke futur në lojë Nicola Zalewski dhe Nikola Krstović, një nga rastet e pakta kur ky i fundit luajti bashkë me Gianluca Scamacca.
Në minutën e 75-të, një krosim i ish-lojtarit të Inter Milan dhe AS Roma çoi te goli me kokë i Scamacca për 2-1, i cili vetëm katër minuta më vonë barazoi gjithçka me një tjetër goditje me kokë pas një gabimi të Maduka Okoye. Në fund pati pak nervozizëm dhe ndeshja përfundoi pa raste të tjera të rëndësishme. Atalanta ngjitet në 46 pikë, pesë më pak se vendi i katërt i Como 1907, ndërsa Udinese mbetet në 36 pikë.
CAGLIARI-COMO 1-2
Është Como 1907 që feston fitoren në Unipol Domus në javën e 28-të të Serie A. Skuadra lariane mundi 2-1 Cagliari Calcio në Sardenjë. Ndeshja u zhbllokua në minutën e 14-të nga Martin Baturina: kroati ishte më i shpejti për të dërguar në rrjetë një top të mbetur në zonë pas një përplasjeje mbi Alberto Dossena dhe Lucas Da Cunha. Në minutën e 36-të trajneri Cesc Fàbregas u detyrua të zëvendësonte një nga lojtarët e tij më të rëndësishëm, Máximo Perrone, i cili u dëmtua në pjesën e pasme të kofshës.
Cagliari u shfaq i tensionuar në pjesën e parë, por në të dytën arriti të barazojë në minutën e 56-të: Lorenzo Palestra shpërtheu në të djathtë dhe dërgoi topin në zonë, ku Adam Obert e pasoi te Sebastiano Esposito, i cili shënoi me kokë për 1-1 pranë portës së Maxime Butez. Arbitri Livio Marinelli më pas ndëshkoi për simulim si Palestra ashtu edhe Esposito. Ky i fundit do të mungojë në ndeshjen e ardhshme kundër Pisa SC pasi ishte në rrezik pezullimi. Vendimi i arbitrit u duk i ashpër, pasi sulmuesi i Cagliarit përfundoi në tokë pas një kontakti me Ramon.
Momenti vendimtar erdhi në minutën e 77-të me Lucas Da Cunha: kapiteni i Comos goditi nga distanca me të majtën dhe shënoi një gol të mrekullueshëm për rezultatin 2-1. Në minutën e 85-të, Butez ruajti rezultatin duke devijuar në këndore goditjen e Michel Adopo. Como fiton kështu ndeshjen e tretë radhazi në kampionat dhe ngjitet në 51 pikë, duke kapur vendin e katërt të AS Roma. Ndërkohë Cagliari mbetet në 30 pikë.