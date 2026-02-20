Juventus, përplasja në dhomat e zhveshjes me skuadrën: çfarë ndodhi pas Stambollit

Juventus është i thirrur për reagim të menjëhershëm kundër Comos në kampionat për të harruar humbjet kundër Inter dhe Galatasaray. Plot 8 gola të pësuar dhe 4 të shënuar në dy ndeshje të luajtura sigurisht me një lojtar më pak, por edhe duke treguar njëfarë sipërfaqësie në fushë, sidomos në Stamboll. Ja pse, siç rindërton Tuttosport, ishte e nevojshme që i gjithë grupi bardhezi të mblidhej në dhomat e veta të zhveshjes për një ballafaqim të gjatë.
Besimi te Spalletti është total, por skuadra ka dashur të diskutojë për gjithçka që po ndodh për t’u rikompaktësuar dhe për të gjetur energjinë fizike dhe mendore për të përballuar fazën kulmore të sezonit mes kthimit të playoff-it të Champions-it dhe kampionatit në ndjekje të një prej katër vendeve të para në renditje. Në përballje, siç thekson ende e përditshmja sportive torineze, ka dalë një fjali që duhet të jetë udhërrëfyes për ndeshjet e ardhshme: “Nëse luajmë si në pjesën e dytë të Stambollit nuk shkojmë në Champions League, duhet të zgjohemi”.
Fjala kyçe është pra: kokën poshtë dhe punë. Lojtarët kanë vendosur të mos flasin më për tema të tjera pa kërkuar alibi mes pezullimeve, dëmtimeve apo vendimeve të diskutueshme arbitrale. Senatorët kanë marrë fjalën dhe edhe më të rinjtë kanë nënshkruar gjithçka nga analiza e bërë brenda. Locatelli, kapiteni, ka marrë fjalën, i mbështetur nga Perin, Bremer por edhe Vlahovic që mbetet në grup pavarësisht se është i dëmtuar dhe pranë një largimi në fund të sezonit. Në mes edhe Yildiz, i ri, por me numrin 10 mbi shpinë dhe përgjegjësinë për ta shpërblyer më tej besimin e klubit pas rinovimit të madh të kontratës.
Pas përballjes civile, por me tone të ashpra dhe të vendosura, skuadra, nën urdhrat e teknikut Spalletti, është zhvendosur në sallën e videos për të studiuar ekipin e Fabregas, kundërshtarin e radhës të bardhezinjve dhe që vjen nga barazimi i diskutuar kundër Milan. Nga ai moment e tutje vëmendja do të jetë e gjitha te kthimi kundër Galatasaray, me Juventus në kërkim të një mrekullie që duket e pamundur, por krejt konkrete për një skuadër si ajo e teknikut Spalletti që në shtëpi do të dojë ta nderojë gjithsesi këtë play-off në mënyrën më të mirë. Me pak fjalë, për Zonjën e Vjetër është tashmë llogaridhënia në momentin kulmor të një sezoni të veçantë, mes uljeve dhe ngritjeve.