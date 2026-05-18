Juventus pa Champions: çfarë ndodh me Bernardo Silva, Alisson, Vlahovic e Yildiz

Humbja në shtëpi kundër Fiorentinës e ka zbritur Juventus nga vendi i tretë në të gjashtin, duke larguar ndjeshëm kualifikimin për në Champions League sezonin e ardhshëm. Ky skenar do të sillte një humbje të vlerësuar mes 70 dhe 80 milionë eurosh, një goditje e rëndë që rrezikon të ketë pasoja të mëdha në merkato, nga afrimet te largimet dhe rinovimet.
A do të rinovojë Vlahovic pa Champions?
Nyja më e ndërlikuar lidhet me Dusan Vlahovic, rinovimi i të cilit duket edhe më i vështirë. Propozimi i klubit është ndalur në një bazë prej 6 milionë eurosh në sezon, shifër që do t’i përgjysmonte pagën aktuale sulmuesit serb. Futbollisti vazhdon të ëndërrojë skena të nivelit më të lartë – Barcelona dhe Bayern Munich mbi të gjitha – dhe duket e vështirë që të pranojë të heqë dorë nga kompeticioni më prestigjioz europian.
Situata e Bernardo Silva dhe Alisson Mungesa në elitën europiane do ta komplikonte në mënyrë të pariparueshme garën për Bernardo Silva, që pritet të largohet nga Manchester City me parametër zero. Fantazisti portugez ka shtyrë çdo vendim pranë Botërorit, por vështirë se do të pranonte Europa League, duke preferuar opsione si Barcelona. Ndryshe mund të ndodhë me Alisson: portieri brazilian 33-vjeçar i Liverpoolit thuhet se ka tashmë një marrëveshje paraprake për një kontratë trevjeçare dhe do të ishte i gatshëm t’i bashkohej projektit bardhezi edhe pa Champions, me kushtin që skuadra të luftojë menjëherë për titullin kampion.
Juventus, cilat shitje pa Champions?
Më pas është çështja e largimeve të mundshme. Kandidati kryesor për t’u larguar është Gleison Bremer, që vjen nga një sezon me ulje-ngritje dhe i kushtëzuar nga problemet fizike. Mbrojtësi ka shprehur dëshirën për të luftuar për objektiva europianë, ndaj drejtuesit nuk do të kundërshtonin një transferim të tij përballë një oferte të rëndësishme nga Premier League.
Edhe klubet angleze po monitorojnë nga afër Khephren Thuram dhe Francisco Conceiçao, dy profile me shumë treg jashtë vendit dhe që mund të sigurojnë plusvalenca jetike. Nën vëzhgim mbetet edhe pozicioni i Andrea Cambiaso pas një sezoni jo shumë bindës. Gjithsesi, drejtuesit bardhezi nuk kanë ndërmend të shpërbëjnë skuadrën dhe kanë blinduar Kenan Yildiz si i vetmi element absolutisht i pashitshëm.