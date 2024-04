Juventus nuk ndryshon trajner, Giuntoli “konfirmon” Max Allegri: “Jemi të kënaqur me të”

Kur bëhet fjalë për dyshen Juventus-Allegri, thashethemet, rezultatet dhe siguritë mediatike janë të parëndësishme. Ai do të qëndrojë gjithsesi. Nuk ka asnjë Thiago Motta që ta shqetësojë, madje edhe emra më me peshë kur u fol për Zidane. Kur të gjithë e konsideronin tashmë në ikje, Cristiano Giuntoli, menaxheri i zonës teknike të Juventus, mori përsipër të sqaronte se askush nuk do të mund ta largojë kurrë teknikun Allegri nga ajo pankinë.

Para ndeshjes së Cagliari, por edhe nëse do të ishte prapa 2-2 final nuk do të ndryshonte asgjë, Giuntoli vendosi t’i japë fund të gjitha spekulimeve të merkatos. Njoftimet për shtyp nga John Elkann që nuk e përmendin, zërat se Calafiori dhe Zirkzee janë kërkuar nga trajneri i Bolonjës dalin bosh. Asgjë nuk do ta lëvizë Allegrin nga mjedisi i tij natyror.

“Ne jemi të lumtur me teknikun Allegri, që po bën një punë të shkëlqyer. Në fund të vitit, me kartat tona në tavolinë, do të planifikojmë të ardhmen së bashku. Për momentin ka edhe një kontratë dhe më pas duam të përqendrohemi vetëm te objektivat që duhen arritur në fushë. Duhet të programojmë të ardhmen, së bashku, me qetësi. Edhe sepse duhet të bashkojmë në radhë të parë aspektet teknike dhe ato ekonomike”, është shprehur Giuntoli.