Juventus nuk mund dot Veronën e rënë në Serie B: gafë e bujshme e Bremer

Nuk ka festë për Juventus, që shpërdoron një mundësi të madhe për t’u ngjitur në vendin e tretë në javën e 35-të të Serie A. Bardhezinjtë nuk përfitojnë nga humbja e Milan dhe nuk arrijnë të barazojnë ish-trajnerin Massimiliano Allegri, duke barazuar 1-1 me Hellas Verona, tashmë të rënë në Serie B.
Vendasit shtyjnë që në fillim, por përplasen te Lorenzo Montipò: portieri është vendimtar ndaj Lloyd Kelly dhe ndaj një Francisco Conceição të papërmbajtshëm, më i miri në fushë me diferencë. Jonathan David nuk arrin të gjejë portën dhe bardhezinjtë godasin edhe traversën me Gleison Bremer, përpara se të kalojnë në mënyrë befasuese në disavantazh: gabim në dalje i Bremer, Domagoj Bradarić shërben për Bowie që mposht Michele Di Gregorio për 1-0 të Veronës në minutën e 34′.
Juventus është i çoroditur dhe rrezikon edhe golin e dytë, më pas i afrohet barazimit me Andrea Cambiaso, por shkon në pushim në disavantazh. Luciano Spalletti reagon duke futur menjëherë Dušan Vlahović, i cili i jep tjetër ritëm sulmit dhe shënon në minutën e 61′: goditje dënimi e rrezikshme që surprizon Montipòn, i pozicionuar keq, dhe bëhet 1-1.
Që nga ai moment ka vetëm Juventus, që i afrohet avantazhit me Conceição (dy herë) dhe godet shtyllën me Edon Zhegrovën në shtesë. Por asgjë për t’u bërë për bardhezinjtë, të ndalur në 1-1 nga Verona: Spalletti është i katërti me 65 pikë, -2 nga Milan dhe Roma mund t’i afrohet zonës Champions. Verona mbetet parafundit, tashmë matematikisht në Serie B me 20 pikë.