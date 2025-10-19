Juventus nuk di më të fitojë, Como e thyen 2-0: “yjet” e bardhezinjve shohin Nico Paz

Juventus shembet 2-0 ndaj Comos në ndeshjen e drekës së javës së shtatë të Serie A dhe pëson humbjen e parë të sezonit. Larianët e zhbllokojnë ndeshjen pas vetëm 4 minutash me një ndërhyrje të Kempf, i cili shfaqet pas të gjithëve në krosimin perfekt të Nico Paz dhe mposht Di Gregorio nga afër. Bardhezinjtë reagojnë pothuajse menjëherë, kanë disa raste të mira për të goditur, por nuk arrijnë kurrë të jenë vërtet të rrezikshëm pranë portës së Butez. Ayroldi anuloi golin e barazimit 1-1 të David për një pozicion jashtë loje në nisje të aksionit nga Koopmeiners.
Në pjesën e dytë, bardhezinjtë e ngrejnë edhe më shumë qendrën e lojës, e shtyjnë kundërshtarin në zonën e tij të fundit, por përplasen vazhdimisht me bllokun mbrojtës të skuadrës së Fabregas dhe në minutën e 79-të ndëshkohen në kundërsulm nga një perlë e zakonshme e Nico Paz, që vulos rezultatin. Kështu, Juve kapet në renditje pikërisht nga Como në kuotën e 12 pikëve dhe tani rrezikon të tejkalohet nga Atalanta dhe Bologna, por mbi të gjitha vazhdon të mos arrijë të gjejë zgjidhje për mangësitë e saj kronike. Sulmi vuan, mbrojtja shfaq dobësi gjithnjë e më të dukshme, dhe pas tre ditësh e pret Real Madrid në “Bernabeu”.
Juventus nuk di më të fitojë dhe, pas pesë barazimeve radhazi mes Serie A dhe Ligës së Kampionëve, bie nën goditjet e Comos. Në brigjet e liqenit vendosin ndeshjen goli i Kempf në fillim, që i çon larianët në avantazh në minutën e 4-t, dhe mjeshtëria e Nico Paz që e mbyll takimin me një goditje të harkuar me të majtën në minutën e 79-të. Skuadra e Fabregas (sot e drejtuar nga zëvendësi Guindos) arrin Juventus në renditje, në vendin e pestë me 12 pikë.