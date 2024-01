Juventus ndërhyn për Tiago Djaló në janar: Giuntoli provon të djegë Interin

Derbi i merkatos mes Inter dhe Juventus për Tiago Djaló është nxehur zyrtarisht. Zikaltrit, që prej kohësh punonin për të bllokuar ish-qendërmbrojtësin e Milan për qershorin, tani duhet të merren me Zonjën e Vjetër. Bardhezinjtë kanë vendosur të rikthehen me forcë te 23-vjeçari portugez, duke luajtur me kohën për të paraprirë Interin. Objektivi i Giuntoli është ta lirojë menjëherë nga Lille (kontrata e tij skadon qershorin e ardhshëm), duke paguar një dëmshpërblim të vogël. Megjithëse Djaló nuk është i disponueshëm menjëherë për shkak të një këputje të ligamentit kruciat (është në rrugën e rikuperimit), ai mund të jetë një përforcim i rëndësishëm. Allegri do të mund ta ketë si alternativë të fortë në muajt e ardhshëm, pra në fazën më të nxehtë të sezonit. Një luftë e fortë mes dy rivalëve që të kujton atë që po shihet edhe në kampionat.

DUHET SHITJET

Ndërhyrja e Juventus, gati për të hequr qafe Dean Huijsen, megjithatë, nuk i ndryshoi planet e zikaltrit Marotta. Tiago Dialó mbetet një perspektivë e mundshme në Viale della Liberazione vetëm për qershorin, jo më parë. Progresi i madh i Bisseck e qetëson teknikun Inzaghi, i cili është i vendosur të ecë përpara me fytyrat e njohura në repartin e mbrojtjes. Drejtori ekzekutiv i Inter megjithatë do të përpiqet të shkatërrojë ambiciet e Juventus duke gjetur një marrëveshje për në verë si transferim i lirë. Shumë do të varet nga dëshira e lojtarit, i cili mund të vendosë të mos presë gjashtë muaj te Lille pa luajtur, edhe pas rikuperimit të tij, duke pasur parasysh lamtumirën praktikisht të sigurt.

Nga ana e tij, Giuntoli, i cili e pëlqen mjaft lojtarin portugez me një të kaluar te Milan, duhet të gjejë milionat e nevojshme për të arritur një marrëveshje me francezët. Prandaj janë të nevojshme shitjet: arkëtimi me largimin e disa lojtarëve të rinj premtues është e vetmja mënyrë për të mbyllur marrëveshjen në lidhje me 23-vjeçarin që u rrit te Sporting Lisbona.