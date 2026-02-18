Juventus makth në Turqi, Galatasaray fiton 5-2: Spalletti pothuaj jashtë Champions

Një mbrëmje makthi për Juventus në Turqi: Galatasaray fiton 5-2 në ndeshjen e parë të playoff-it të Champions League 2025-2026 dhe e vendos Spallettin me një këmbë e gjysmë jashtë kupës. Iluzioni bardhezi zgjat vetëm një pjesë loje, më pas mbrojtja shpërbëhet dhe kthimi shndërrohet tashmë në një mal për t’u ngjitur.
Ndeshja hapet me gabimin që i hap rrugën avantazhit turk të firmosur nga Gabriel Sara, por Juve reagon menjëherë dhe gjen te Teun Koopmeiners njeriun e papritur: barazim si oportunist dhe më pas përmbysje me një të majtë nën trekëndësh. Është shkëndija që duket se e rikthen natën në shinat e duhura, edhe sepse zgjedhja e McKennie si qendërsulmues i jep peshë kundërsulmeve dhe u lejon bardhezinjve të qëndrojnë në lojë.
Pastaj vjen kthesa më e keqe: Bremer ndalet (hyn Gatti) dhe zinxhiri i majtë prishet kur Cabal zë vendin e Cambiaso-s së ndëshkuar me karton të verdhë. Që nga ai moment është një mbytje: gabime, topa të humbur të dhimbshëm dhe një pjesë e dytë në të cilën Galatasaray nuk ka nevojë as të shpikë shumë. Fillimisht dopieta e ish-lojtarit të Napolit Noa Lang, më pas goli i Sanchez, në fund “manita” në minutat e fundit pas një tjetër shpërqendrimi.
Shemben bardhezinjtë, shënon edhe Boey
Në mes, episodi që e fik përfundimisht ndeshjen: Cabal përjashtohet për dy kartonë të verdhë dhe e lë Juven me dhjetë lojtarë në momentin më delikat, duke ushqyer konfuzion dhe nxitim. Disa orë para fishkëllimës së parë, Spalletti e kishte përshkruar kështu klimën: “Gjithçka duket e përvëluar, gjithçka duket se digjet: duhet të jem ai që duhet në këtë moment, do të duhet guximi i duhur.” Tani ai guxim do të duhet mbi të gjitha në ndeshjen e kthimit.
Dëmtimi i Bremer
Lajme të këqija për teknikun Luciano Spalletti dhe Juventus nuk vjen vetëm nga rezultati. Rreth minutës së 30’ të pjesës së parë të sfidës me Galatasaray, Gleison Bremer la fushën për shkak të një problemi në kofshën e djathtë. Mbrojtësi bardhezi provoi të rikthehej në fushë pas një masazhi të kryer pranë vijës anësore, por pas pak minutash u detyrua ta braktiste përfundimisht lojën. Në vend të tij hyri Federico Gatti. Në orët në vijim priten ekzaminimet për të kuptuar shkallën e dëmtimit të qendërmbrojtësit brazilian.