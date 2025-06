Juventus, kush është Nayef Aguerd: mbrojtësi i ri në shënjestrën e Tudor

Juventus ka debutuar në mënyrë të shkëlqyer në Kupën e Botës për Klube, bardhezinjtë shkatërruan një kundërshtar në letër shumë më të dobët, por duke parë si përfundoi sezoni, kjo nuk ishte e mirëqenë. Tani e gjithë vëmendja është përqendruar te kompeticioni, i cili do të mbyllet në dhjetëditëshin e parë të korrikut, e më pas do të jetë vetëm merkato. Juventus ka kthyer sytë sërish nga Premier League për të kërkuar një përforcim për mbrojtjen, dhe emri i ri në listë është ai i Nayef Aguerd: kush është dhe sa kushton mbrojtësi me përvojë maroken.

Tani që është bërë e qartë kush do të ulet në pankinë sezonin e ardhshëm, pra Igor Tudor, së bashku me Comolli mund të përcaktohet edhe strategjia për merkaton. Ka disa lojtarë që presin një konfirmim të mundshëm, si Conceição apo Kolo Muani, por ka edhe disa goditje që janë të nevojshme. Dy më kryesoret, ndoshta, janë një për mbrojtjen dhe një për sulmin. E përsa i përket mbrojtjes, ka një emër të ri që po qarkullon: ai i Nayef Aguerd.

Juventus, kush është Nayef Aguerd

I lindur në Kenitra, Marok, më 30 mars 1996, Nayef Aguerd është një mbrojtës qendror maroken 29-vjeçar. Karta e tij është në pronësi të West Ham, edhe pse sezonin e fundit ai ka luajtur në huazim te Real Sociedad. Sipas asaj që raporton Sky Sport, pikërisht ai do të ishte emri i ri që ka hyrë në listën e skautëve bardhezinj, të cilët janë në kërkim të një mbrojtësi për skuadrën e Tudor.

I blerë në verën e vitit 2022 nga Rennes për 35 milionë euro, vlera e kartonit të tij ka rënë deri në 18 milionë euro aktualisht. Juventus po shqyrton gjithashtu mundësinë e përfshirjes së një kundërpartie teknike për të ulur pretendimet e skuadrës angleze, dhe emri që qarkullon në ambientet e Juves për këtë operacion është ai i Daniele Ruganit, i cili është kthyer nga huazimi te Ajax.

Aguerd është një mbrojtës me prani fizike të fortë, falë edhe gjatësisë së tij prej 190 centimetrash, që i jep avantazh në duelet ajrore. Me këmbën e majtë, ai është gjithashtu i aftë në ndërtimin e lojës dhe, siç kemi parë në ndeshjen e parë të Kupës së Botës për Klube, ndërtimi nga prapavija është një nga tiparet kryesore të skuadrës së Tudor. Juventus, pas miratimit të trajnerit, ka nisur kontaktet. Mbrojtësi i ardhshëm bardhezi, pra, mund të vijë sërish nga Premier League.