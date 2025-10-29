Juventus kthen faqen: Vlahovic, Gatti e Yildiz i dhurojnë tre pikë teknikut Spalletti

Pas shkarkimit të Igor Tudor, Juventus kthehet menjëherë te fitorja dhe, në pritje të njoftimit zyrtar për teknikun Luciano Spalletti, ndërpret një agjërim që zgjaste prej një muaji e gjysmë. Në javën e nëntë të Serie A, skuadra e drejtuar përkohësisht nga Massimo Brambilla mund 3-1 Udinese dhe ngjitet në kuotën e 15 pikëve në përfundim të një ndeshjeje të zhvilluar me ritëm të mirë.
Në “Allianz Stadium”, në pjesën e parë Vlahovic zhbllokon menjëherë rezultatin nga pika e bardhë (5’), ndërsa Zaniolo (48’) përfiton nga një pasiguri e Locatellit për ta rikthyer gjithçka në ekuilibër me një goditje të saktë me të majtën në shtesë. Në pjesën e dytë më pas Juventus kalon sërish në avantazh falë një goditjeje me kokë të Gatti (67’) pas një asisti të Cambiaso dhe në fund Yildiz (96’) firmos tripletën që mbyll ndeshjen, sërish nga penalltia.
Mbyllet epoka Tudor e Juventus kthen faqen
Dhe e bën këtë në mënyrën më të mirë të mundshme, në pritje të mbërritjes në Continassa të teknikut Luciano Spalletti, të cilit Brambilla i dorëzon tre pikë të çmuara për të ulur presionin dhe për të mbetur në ndjekje të skuadrave të para në renditje. Përballë Udinese, bardhezinjtë zbresin në fushë me qëndrimin e duhur dhe me disa zgjidhje taktike interesante, si futja e Kostic në formacionin titullar në gjithë krahun dhe vendosja e Yildiz në rolin e trekuartistit pas dyshes sulmuese Openda–Vlahovic.
Lëvizje që japin disa të dhëna mbi atë që mund të jetë Juventus i Spallettit dhe që japin menjëherë përgjigje konkrete në fushë. Të rreshtuar me skemën 3-4-1-2, përballë Udineses bardhezinjtë mbeten të mbledhur, mbulojnë mirë fushën dhe vertikalizojnë shpejt duke ndërtuar aksionet me një ose dy prekje. I karikuar dhe agresiv, Vlahovic prish menjëherë ekuilibrin nga pika e bardhë, më pas teston refleksin e Okoye dhe i afrohet dyfishimit në disa raste.
Deri në shtesën e pjesës së parë janë lojtarët e teknikut Brambilla që e bëjnë ndeshjen, më pas Locatelli mbron keq një top në dalje dhe Zaniolo barazon. Një gol që rikthen gjithçka në ekuilibër dhe e detyron Juventus të rifillojë nga e para në pjesën e dytë. Openda nuk arrin ta fusë topin në rrjetë në disa raste, më pas Okoye përgjigjet i pranishëm në të paktën tre goditje dhe i takon qendërmbrojtësit Gatti ta kthejë ndeshjen në binarët bardhezi me një goditje të fuqishme me kokë. Një gol që, bashkë me shpërthimet dhe penalltinë e Yildiz, mbyll ndeshjen dhe arkivon çështjen. Në pritje të teknikut Spalletti, Juventus rilind.
Serie A Italy
AS Roma 2-1 Parma
Como 1907 3-1 Hellas Verona
Juventus 3-1 Udinese