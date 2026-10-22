Juventus ka gati edhe bomberin e të ardhmes në akademi, një yll shqiptar në ngritje

Vetëm 18 vjeç, por Arman Durimishi po bind gjithmonë e më shumë te Juventusi. Gjatë këtij sezoni në Serie C me Juve Next Gen, qendërsulmuesi e ka gjetur golin në 3 raste përgjatë 8 prezencave. Por kjo nuk është e gjitha.
Sipas asaj që raporton “calcionews24.com”, Juventusi e ka marrë vendimin për të ardhmen e Durimishit, “blindimin” e shqiptarit, i cili do të jetë pikë referimi në fazën ofensive te “Zonja e Vjetër” brenda një kohe jo shumë të largët.
Në këtë artikullin, jepen detajet personale, si vendlindja në Slloveni, inkuadrimi me FC Koper në ligën sllovene, vetëm 16 vjeç, kalimi te moshat e Shqipërisë dhe momenti pozitiv te akademia e Juventusit.
Më tej, prezantohen karakteristikat e “pykës” në majë të sulmit dhe “uria” për gola. Nëse “rekordmenët” e Italisë vendosin ta kenë pikë referimi në sulm gjatë së ardhmes, ky do të ishte lajm fantastik edhe për Kombëtaren. Aktualisht, Durimishi luan me Shqipërinë U19.