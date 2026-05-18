Juventus jashtë Champions një javë nga fundi: Spalletti gabon, Milan, Como e Roma jo

Java e parafundit e Serie A jep verdiktin e parë për zonën Champions: falë suksesit 3-0 ndaj Pisës me golat e McTominay, Rrahmanit dhe Hojlund, Napoli i Antonio Contes siguron matematikisht kualifikimin. Fitore marrin edhe Roma, Milani dhe Como: Mancini bëhet heroi i derbit me dopietë në triumfin 2-0 ndaj Lazios. Nkunku dhe Athekame i japin buzëqeshje kuqezinjve në suksesin 2-1 ndaj Genoas, ndërsa Moreno vendos sfidën me Parmën në fitoren 1-0. Juventus rrëshqet në mënyrë të bujshme në vendin e gjashtë: Fiorentina fiton 2-0 në “Allianz Stadium” me golat e Ndour dhe Mandragorës.

Napoli blindon Champions League duke fituar në transfertë ndaj Pisës dhe duke mbyllur gjithçka që në gjysmëorën e parë të lojës. Antonio Conte siguron kështu objektivin matematikisht një javë para fundit, me mundësinë për ta festuar para tifozëve të vet në ndeshjen e fundit të kampionatit. Fiton edhe Como, që mbetet në garë deri në fund dhe vazhdon të trazojë llogaritë e skuadrave favorite për një vend në kompeticionin më prestigjioz europian. Buzëqesh edhe Roma, që fiton derbin ndaj Lazios dhe ngjitet në kuotën e 70 pikëve, në vendin e tretë falë dygolëshit të mbrojtësit Mancini, i cili shndërrohet në goleador pikërisht në ndeshjen më të rëndësishme.

 

Mirë edhe Milan, që arrin të triumfojë ndaj Genoas në “Marassi”, falë penalltisë së realizuar nga Nkunku në pjesën e dytë, një gol që vlen tri pikë shumë të rëndësishme dhe që i çon kuqezinjtë krah për krah me Romën në kuotën e 70 pikëve. Shumë keq, ndërkohë, Juventus, që në shtëpi dorëzohet ndaj Fiorentinës. Vendimtar Ndour në pjesën e parë, por mbi të gjitha edhe një herë VAR-i, që anulon golin e barazimit të Vlahovic në pjesën e dytë, përpara se Mandragora të realizonte golin e dytë me një aksion spektakolar. Napoli është matematikisht në Champions League një javë para fundit.

Situata për garën Champions pas rezultateve të fundit

Renditja tashmë duket pothuajse e përcaktuar 90 minuta nga fundi i kampionatit. Napoli është matematikisht në Champions falë fitores ndaj Pisës. Milan dhe Roma ngjiten në kuotën e 70 pikëve në vendin e tretë dhe të katërt, me një avantazh të rëndësishëm për javën e fundit. Ngjitet edhe Como në kuotën e 68 pikëve dhe arrin Juventus, që mbetet i bllokuar në të njëjtën kuotë, në një situatë që tashmë ka shijen e dënimit.

Serie A Italy

AS Roma 2-0 Lazio
Como 1907 1-0 Parma
Genoa 1-2 AC Milan
Juventus 0-2 Fiorentina
Pisa 0-3 Napoli

