Juventus i tërbuar, tifozët shkulin barin gjatë pushtimit të fushës në Stadium: gjendja e terrenit për debutimin

Ndeshja tradicionale miqësore e fillimit të sezonit mes Juventus dhe Juventus Next Gen, e cila historikisht luhej në Villar Perosa, këtë vit ka shkaktuar disa dëme. Asnjë dëmtim lojtarësh apo diçka e tillë, por dëme në terrenin e lojës së Allianz Stadium menjëherë pas pushtimit të zakonshëm të fushës, që u lejohej tifozëve për të përqafuar të gjithë futbollistët përpara fillimit të sezonit. Por fatkeqësisht, dikush shkoi përtej limiteve. Turma e tifozëve rreth Zhegrovës për të siguruar një veshje të veshur nga futbollisti dhe rrëshqitja – e pavullnetshme – e një tifozi mbi Gattin janë vetëm disa nga episodet që ndodhën atë ditë.
Në rrjetet sociale, në fakt, është bërë viral një video ku shfaqen disa tifozë që përpiqen të marrin me vete copa të terrenit të Stadiumit, duke e dëmtuar në mënyrë të pashmangshme. E gjithë kjo vetëm 10 ditë para ndeshjes së parë të kampionatit në shtëpi kundër Parmës, më 29 gusht. Sipas asaj që ka mësuar Fanpage, disa dëme janë shkaktuar, por fatmirësisht ato nuk ndikojnë në ndeshjen e kampionatit që bardhezinjtë do të luajnë në shtëpi kundër emilianëve. Për më tepër, Juventus për sezonin e ardhshëm po mendon të konfirmojë aktivitetin e ndeshjes mes Juventus dhe Juventus Next Gen, por duke ndryshuar paksa formatin për të shmangur pikërisht episode të këtij lloji.
Nuk ka pra asnjë rrezik në prag të sfidës që skuadra e teknikut Luciano Spalletti do të luajë përpara tifozëve të saj, në shtëpi, në Stadium kundër Parmës. Por rreziku për dëme serioze në tapetin e blertë ishte i madh. Më shumë se çdo gjë tjetër, do të duhej të kritikohej sjellja e disa tifozëve, të cilët ndoshta e tejkaluan entuziazmin e ligjshëm për aktivitetin dhe mundësinë për të qenë në fushën e skuadrës së tyre të zemrës. Ndërkohë, Juventus do të vazhdojë përgatitjet në prag të debutimit në kampionat, i cili do të zhvillohet në transfertë ndaj skuadrës së sapograduar Frosinone në stadiumin Stirpe.
Për bardhezinjtë nis një sezon i ri me bindjen e fortë për të fshirë zhgënjimin e mungesës së kualifikimit në Champions League të sezonit të kaluar. Ndërkohë, edhe struktura drejtuese e klubit është revolucionarizuar me ardhjet e drejtuesve Carnevali dhe Massara, të cilët po përpiqen të sistemojnë skuadrën në të gjitha aspektet, duke i dhuruar Spallettit një organikë profesionale dhe konkurruese.