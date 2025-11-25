Juventus i detyruar të fitojë në acarin e Norvegjisë: ja sfidat e tjera të Champions

Kthehet Champions League dhe dy skuadrat e para italiane të angazhuara në ditën e pestë të League Phase janë Napoli dhe Juventus, të dyja të thirrura të mos dështojnë kundër Qarabag-ut (në Maradona) dhe Bodø/Glimt-it (në Norvegji). Conte dhe Spalletti janë përkatësisht me 4 dhe 3 pikë dhe duhet të fitojnë për të qëndruar në garë për kualifikimin direkt në 1/8 e finales (e vështirë) ose në play-off. Bardhezinjtë ende po ndjekin fitoren e parë.
BODØ/GLIMT–JUVENTUS, SPALLETTI I DETYRUAR TË FITOJË
Diskursi nuk është shumë i ndryshëm për Juventusin e Spallettit që, përkundrazi, ka 3 pikë dhe ende nuk ka fituar. Barazimet me Dortmundin, Villarrealin dhe Sportingun nuk ndihmojnë në prag të gjysmës së dytë të League Phase, edhe pse tani kalendari është, teorikisht, në zbritje: mbeten Bodø/Glimt dhe Monaco në transfertë, Pafos dhe Benfica në Stadium. Për të arritur të paktën kualifikimin në play-off (top 8 është pothuajse një iluzion), duhen të paktën 9 pikë (vitin e kaluar Dinamo, me 11, mbeti jashtë për golavarazh).
Dhe sfida e parë është transferta e vështirë në Norvegji, jo aq për vlerën e kundërshtarit (Bodø ka 2 pikë edhe pse në shtëpi ndali Tottenhamin 2-2), sa për kushtet e ndërlikuara klimatike që do të rezervojë Norvegjia, të nënvizuara edhe në konferencë nga Spalletti. Për të arritur fitoren e parë, trajneri nga Certaldo i besohet zakonshmërisht 3-4-2-1, me Conceição dhe Yildiz pas Vlahovic. Për pjesën tjetër, hapësirë për “faktorin K”: Kalulu–Kelly–Koopmeiners pas dhe, si krah i majtë, golashënuesi më i mirë me trajnerin e ri, domethënë Kostic. Niset në orën 21, gjykon holandezi Makkelie.
NDESHJET E TJERA
Sot, Champions League sjell një seri ndeshjesh emocionuese që premtojnë spektakël dhe rivalitete të forta. Pjesa më e madhe e ndeshjeve janë planifikuar për t’u luajtur në orën 21:00, ndërsa dy të tjera fillojnë më herët, në orën 18:45.
Në orën 18:45, Ajax do të përballet me Benfica-n në një ndeshje ku të dy ekipet kërkojnë një fitore për të rritur shpresat e kalimit në fazën tjetër. Ndërkohë, Galatasaray pret Union St.Gilloise, një sfidë që premton të jetë një luftë mes dy ekipeve të motivuara për të shpërndarë tri pikët.
Në orën 21:00, ndeshjet e tjera nuk mbeten mbrapa sa i përket interesit. Chelsea ka një detyrë të vështirë kundër Barcelona-s, një ndeshje që do të jetë një mundësi për të dyja ekipet për të treguar forcën e tyre dhe për të marrë pikë të rëndësishme. Po ashtu, Manchester City do të presë Bayer Leverkusen, në një përballje që pritet të jetë plot aksion dhe tërheqëse.
Marseille e pret Newcastle United, një sfidë midis dy ekipeve që kërkojnë të provojnë mundësitë e tyre në këtë kompeticion të madh. Napoli do të përballet me Qarabag FK, me italianët që janë të favoritë për të fituar. Dhe përfundimisht, Slavia Prague e pret Athletic Club, një tjetër ndeshje që do të jetë një duel i fortë në grupin e tyre.
Sot, Champions League do të na ofrojë një mbrëmje të mbushur me futboll të nivelit të lartë, ku çdo ndeshje do të jetë një mundësi për të parë futbollin më të mirë të klubit. Të gjitha ekipet janë të motivuara për të marrë tri pikë të rëndësishme në këtë fazë të grupeve.
Champions League League Stage
18:45 Ajax – Benfica
18:45 Galatasaray – Union St.Gilloise
21:00 Bodoe/Glimt – Juventus
21:00 Borussia Dortmund – Villarreal
21:00 Chelsea – Barcelona
21:00 Manchester City – Bayer Leverkusen
21:00 Marseille – Newcastle United
21:00 Napoli – Qarabag FK
21:00 Slavia Prague – Athletic Club