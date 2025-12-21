Juventus, edhe sauditët trokasin në derë: do t’i rezistojë Elkann ofertës 2 miliardë?

Juventus rikthehet në qendër të skenarëve ndërkombëtarë që ndërthurin sportin, financën dhe gjeopolitikën. Pas refuzimit të ofertës së bërë nga Tether, javët e fundit ka marrë formë një tjetër zë i rëndë: emisarë pranë Arabisë Saudite kanë shfaqur interes për klubin bardhezi, duke vendosur në tavolinë një vlerësim rreth 2 miliardë euro. Një shifër që, jo rastësisht, përkon me atë që Exor e ka konsideruar gjithmonë të përshtatshme për Juventus.
Sipas asaj që raporton Calcio e Finanza, për momentin bëhet fjalë për sondazhe të thjeshta, por të mjaftueshme për të ringjallur debatin mbi të ardhmen e “Zonjës së Vjetër”. John Elkann, president i Exor, ka marrëdhënie të konsoliduara me princin trashëgimtar Mohammed bin Salman, një detaj që e bën pistën saudite të paktën të besueshme në planin e marrëdhënieve.
Nuk duhet harruar gjithashtu se Elkann është i angazhuar në disa tryeza të rëndësishme industriale, përfshirë negociatat për shitjen e grupit Gedi biznesmenit grek Theodore Kyriakou, sipërmarrës që ka gjithashtu lidhje me orbitën e fondit sovran saudit PIF.
Në tavolinë 2 miliardë, por Elkann ende frenon shitjen
Megjithatë, pavarësisht joshjes së një oferte miliardere, qëndrimi i Elkann duket larg shitjes. Juventus, edhe pse nuk përfaqëson asetin ekonomikisht më të rëndësishëm të Exor, ka një peshë simbolike dhe mediatike të paimagjinueshme: është një markë globale, e ndjekur nga miliona tifozë, dhe një termometër i vazhdueshëm i aftësisë menaxheriale të familjes Agnelli-Elkann.
Pikërisht për këtë arsye, çdo hipotezë shitjeje vlerësohet me kujdes ekstrem. Deklaratat e fundit dhe zgjedhjet e bëra deri tani duket se tregojnë një linjë vazhdimësie më shumë sesa shkëputjeje. Edhe përballë interesimeve të jashtme gjithnjë e më këmbëngulëse, ndjesia është se Elkann nuk dëshiron të heqë dorë lehtësisht nga Juventus, i vetëdijshëm se vlera e klubit shkon përtej çdo çeku, sado i madh të jetë ai.