Juventus, dyshimet e lojtarëve për metodën e Spallettit: “Shumë fjalë, jemi pak të stërvitur”

Juventus ka marrë vendimin: për momentin do të vazhdojë ende me teknikun Luciano Spalletti. Drejtuesit kanë zgjedhur t’i besojnë trajnerit, edhe pse ky besim është i lidhur me rezultatet e ardhshme, ndërsa pushimi i nëntorit sjell me vete edhe hijen e ish-it të madh Antonio Conte. Në këtë mënyrë, pjesa më e madhe e përgjegjësisë për ndeshjet e ardhshme i është kaluar praktikisht futbollistëve. Ky ishte edhe kuptimi i fjalimit që Carnevali mbajti dje në Continassa, përpara vendimit për të vendosur skuadrën në grumbullim deri në ndeshjen kundër Napolit: nga ju presim një reagim.
Por si e kanë pritur këtë situatë lojtarët? Sipas asaj që shkruan “La Stampa”, nga grupi kanë dalë në pah disa pakënaqësi për mënyrën e punës së Spallettit, të cilat mund të përmblidhen në idenë: “Shumë fjalë dhe pak stërvitje të vërteta”. Me pak fjalë, shumë teori nga ana e trajnerit dhe pak intensitet gjatë seancave stërvitore. Aspekti fizik, në fakt, është një prej pikave kryesore ku është përqendruar kritika pas humbjeve kundër Lazios dhe Genoas.
“Tuttosport” e thellon edhe më tej këtë çështje: brenda dhomës së zhveshjes ka lojtarë që mendojnë se nuk janë stërvitur sa duhet. Gazeta vëren se dhoma e masazheve është gjithmonë plot, ndërsa në palestër ka shumë hapësira të lira. Ndoshta nuk është rastësi që dje, gjatë kontrolleve të përditshme të kryera nga stafi mjekësor, vëmendje e veçantë iu kushtua edhe procesit të peshimit të futbollistëve. Një mënyrë për të treguar se në këtë moment asgjë nuk do t’i lihet rastësisë. Për kronikë: të gjithë rezultuan brenda parametrave të përcaktuar dhe e kaluan me sukses kontrollin.