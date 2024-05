Juventus-Atalanta, finale rekord: produksion TV spektakolar me dron, 180 shtete të lidhura

Do të jetë një finale rekord e Kupës së Italisë sonte në stadiumin Olimpico në Romë. Atalanta dhe Juventus do të garojnë për të fituar trofeun nën sytë e 180 vendeve. Përveç stadiumit krejtësisht të shitur, në fakt, produksioni televiziv do të lejojë shumë vende të kenë pamjen e tyre nga Olimpico në një shfaqje unike dhe gjithëpërfshirëse, të aftë për të përfshirë tifozët.

Stadiumi Olimpico në Romë, në fakt, po përgatitet të presë finalen e Kupës së Italisë, Atalanta-Juventus me Lega Serie A që do të përdorë përpjekjen e saj maksimale të prodhimit. Në funksion të kapitullit të fundit të Kupës, do të zbatohen metoda inovative filmimi me lente kinematografike, kamera të pa përdorura më parë në një ndeshje futbolli dhe drone. Mjete që do të shoqërojnë tifozët në historinë e gjithë eventit, që nga para-ndeshja e deri te festimet për fitimin e trofeut.

REKORD TELEKAMERASH

Produksioni kryesor televiziv do të shohë përdorimin e 47 kamerave në fushë, një rekord për një ndeshje të organizuar në Itali nga Lega Serie A. Përveç kamerave Host Production (29), ato të kanalit tematik të Klubeve (3 ), të integrimit të të licencuarit kryesor kombëtar Mediaset (8) dhe disa prej transmetuesve ndërkombëtarë të pranishëm drejtpërdrejt në vend, do të jenë edhe kamerat e përdorura për krijimin e revistës ndërkombëtare dhe përmbajtjes speciale për përdorim të mediave sociale.

E përfshirë në konfigurim, përveç kamerës Steady “Sony Venice 2 me lente Fujinon 25-1000mm” të vendosur pas portave, imazhet e së cilës do të propozohen në riprodhimet me grafikë të markës “Frecciarossa Cam”, edhe një Gimbal shtesë që përdor “Sony Burano” me lente kinematografike, një dron FPV dhe kamera Robycam që lejon pamjet ajrore gjithnjë e më afër fushës.

RISIA REFEREE CAM

Gjatë para-ndeshjes dhe pjesës së parë së Atalanta-Juventus, në ekranet gjigante të stadiumit do të shfaqen pamjet e tifozëve në tribuna, duke i dhënë jetë “Philadelhpia Friends Cam”. Një risi të madhe do të sjellë përdorimi i “Referee Cam”, që do t’i lejojë shikuesit në shtëpi të identifikohen me këndvështrimin e arbitrit në para-ndeshje, falë përdorimit të një mikrokamere me rezolucion të lartë, me peshë vetëm 6 gram. Një shërbim shtesë “VAR Message” do të zbatohet gjithashtu, i cili do të lejojë që mesazhet e çastit (për shembull “VAR Revieë”) të dërgohen nga dhoma e operacioneve video në orën e gjyqtarit, siç ndodh tashmë për sinjalizimet GOAL/NO GOAL të Sistemi GLT.

Do të jetë e mundur të përdoren për herë të parë grafikat e realitetit të shtuar, si p.sh. head to head, focus player, formacionet, krahasimi i ekipeve, për të propozuar një grup unik të të dhënave statistikore të avancuara në një mënyrë tërheqëse, të stilit të lojës.