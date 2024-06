Juventus arrin akordin me Koopmeiners: komplikohet ardhja e Calafiori e Di Lorenzo

Koopmeiners, Calafiori, Di Lorenzo. Impenjimi më i madh i Cristiano Giuntoli dhe Juventus në këto ditë qershori sillet rreth këtyre tre emrave. Tre operacione jo të lehta për t’u kryer, por për të cilat kreu i zonës sportive po punon me zell. Jo pa disa vështirësi. Për Teun Koopmainers pengesa më e madhe përfaqësohet nga Atalanta, e cila nuk dëshiron të dorëzohet në çmimin e shitjes së holandezit. Në Bergamo duan 60 milionë euro dhe në fund 60 duhet të jenë. Megjithatë, pranohen edhe lojtarë në shkëmbim dhe karta e lojës bardhezi përfaqësohet nga Dean Huijsen. Mbrojtësi i ri dhe 30 milionë euro cash janë propozimi që do t’i bëhet Hyjneshës. Sigurisht që ka një marrëveshje me Koopmeiners, të cilit iu ofrua një kontratë pesëvjeçare me vlerë 4 milionë euro neto në sezon plus bonuse.

Dukej më e lehtë për të arritur te Riccardo Calafiori, por Bolonja po ndërton një mur. Pasi u detyrua të linte teknikun Thiago Motta të largohej, skuadra e Bolonjës do të dëshironte të prezantohej në Champions League me lojtarët e saj më të mirë. Kështu që, klubi nuk synon të heqë dorë lehtë nga mbrojtësi i tyre. Për këtë arsye do të jetë e nevojshme prezantimi te Saputo dhe Sartori me ofertën e duhur.

Sa i përket Giovanni Di Lorenco, Antonio Conte do të bënte gjithçka për ta bindur atë të qëndronte. Menaxheri i mbrojtësit ka thënë qartë se ai do të largohet nga Napoli, edhe nëse do të duhet të përballet me De Laurentiis. Juventus kërkon ta marrë në Torino dhe do të mbështetet në vullnetin e lojtarit për të detyruar Napolin.