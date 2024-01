Juventus 18 gola në 5 ndeshje: jo më minimalist, Allegri parakalon Inter me një super-Vlahovic

“Duhet të përpiqemi t’i bëjmë të mundura gjërat e pamundura”. Madje pa e thënë kurrë fjalën titull, Max Allegri doli hapur. Juventus i tij beson në mundësinë e rrëmbimit të titullit italian në garën me Inter. Një sipërmarrje e vështirë, shumë e vështirë, duke pasur parasysh diferencën e përgjithshme në vlerat teknike mes dy skuadrave. Por bardhezinjtë po e kalojnë hendekun duke vënë zemrën në lojë, përkushtimin dhe rritjen e vazhdueshme. Në fillim të sezonit Zonja ishte e shëmtuar, më pas me kalimin e ditëve filloi të ribënte grimin. E tani ajo që del në fushë është një skuadër që ndoshta nuk magjeps, por që di të luajë një futboll të denjë dhe mbi të gjitha ka lënë mënjanë të qenit “minimalist”. 3-0 kundër Sassuolos, 3-0 kundër Leçes dhe 4-0 kundër Frosinone në Kupën e Italisë në tre daljet e fundit zyrtare.

Nëse mbrojtja vazhdon të bëjë punën e saj me vetëm dy gola të pësuar në vitin 2024 (12 ndeshje pa pësuar në sezon, vetëm Inter në Evropë ka bërë kaq mirë), është sulmi ai që ka shpërthyer. Ose më saktë, është Dusan Vlahovic ai që ka ndërruar marsh. Serbi ka shënuar tashmë pesë gola këtë vit, aq sa askush në pesë turnetë e mëdha evropiane nuk ka bërë më mirë.

Por çfarë ndodhi? Sipas tij, problemet fizike po e lënë të qetë, por nuk mungon edhe fakti që ka arritur të pastrojë kokën nga mendimet e këqija, nga kritikat, nga dëshira pa patur fuqinë. E tani ai ka një ekip në krah që krijon më shumë raste dhe e lejon atë të bëjë punën e tij më të mirë: të shënojë. Nga ana tjetër, ai u soll në Torino, me miliona, për ta bërë këtë dhe më në fund po shlyen përpjekjet e bëra.

ARRITJA E TEKNIKUT MAX

Me pak fjalë, pak nga pak Allegri arriti të bashkojë të gjithë përbërësit e nevojshëm për të ndërtuar një ekip të aftë për të konkurruar me Inter. Zikaltrit mbeten favoritë, por nëse duan të vendosin yllin e dytë në gjoks, duhet ta fitojnë atë në fushë. Përplasja direkte e shumëpritur e 4 shkurtit mund të rezultojë të jetë një udhëkryq vendimtar. Një sukses për zikaltrit do të rikonfirmonte forcën dhe epërsinë e tyre, ndërsa një fitore për bardhezinjtë mund të përmbyste parashikimet përfundimtare.

Megjithatë, nuk ka gjasa që kampionati të vendoset për dy javë në San Siro. Sepse ka ende një fazë të dytë pothuajse të plotë për të luajtur dhe shumë rreziqe përpara. Inter duhet të mendojë edhe për Champions, ndërsa Juventus do të përballet me një kalendar të komplikuar, duke qenë se përveç Inter do të përballet edhe me Napolin, Lazion dhe Romën në transfertë. Përshtypja është se ky duel do të zgjidhet vetëm në vijën e finishit.

Ndërkohë, Danilo e të tjerët kanë avancuar me punën, duke marrë kreun e renditjes, edhe pse me një ndeshje më shumë. Pak mund ta imagjinonin gushtin e kaluar.