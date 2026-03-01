Juve, pakt për rinovimin me Spalletti: një “yll” për repart, nga Tonali te Kolo Muani

Juventus dhe Luciano Spalletti do të flasin së shpejti për rinovimin e kontratës, një çështje që do të lidhet më shumë me perspektivat e merkatos që klubi do t’i paraqesë trajnerit sesa me kohëzgjatjen dhe pagën. Vullneti është t’i dhurohet trajnerit toskan një përforcim elitar për çdo repart, me disa pista të hapura prej kohësh dhe të tjera për të cilat do të duhet punë për të mposhtur konkurrencën.
Di Gregorio largohet?
Nga tre portierët, shpjegon Tuttosport, çuditërisht i vetmi i sigurt për të qëndruar është Pinsoglio, i cili sapo ka rinovuar. Pasiguritë sezonale rrezikojnë të vënë në dyshim të ardhmen e Di Gregorios dhe edhe vetë Perin mund të largohet në fund të vitit.
Vijnë dy anësorë: emrat Në mbrojtje do të duhet të kuptohet nëse do të vijnë oferta konkrete për Gatti dhe çfarë do të vendosë të bëjë qendërmbrojtësi, i kërkuar nga Roma, Milan, Tottenham dhe Nottingham Forest. Por ka më shumë pikëpyetje në krahë: Holm duhet të blihet përfundimisht, ndërsa Joao Mario do të kthehet nga huazimi te Bologna. Cambiaso nuk është më ai që Guardiola e donte te Manchester City dhe për këtë arsye klubi ka bërë tashmë hapa konkretë për Mingueza dhe Celik që do të lirohen nga Celta Vigo dhe Roma.
Ylli i mesfushës
Nëse Locatelli do të rinovojë, duke qenë se me Spallettin është ringjallur, Juve dëshiron që mesfusha të drejtohet nga një emër shumë i madh dhe dy pistat kryesore çojnë te Sandro Tonali, për të cilin është fort edhe Arsenali, dhe Bernardo Silva që do t’i skadojë kontrata dhe dëshiron të provojë një eksperiencë të re larg Premier League. Kujdes për Koopmeiners: pëlqehet nga Galatasaray dhe mund të largohet.
Rebus sulmuesish
Me Openda që mund të shitet menjëherë, David mund të ketë një tjetër mundësi dhe për Vlahovic duhet kuptuar nëse mund të rihapen diskutimet për rinovim. Por një numër 9, ai që nuk erdhi në janar, nevojitet: Spalletti do të kërkojë sërish Randal Kolo Muani.