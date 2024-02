Juve-Inter e kontakti Iuliano-Ronaldo, Ceccarini i tërbon më keq zikaltërit: “Duhet të jepja faull në sulm”

“E përsëris edhe një herë: kontakti Iuliano-Ronaldo ishte një faull në sulm”. Ky është mendimi i Piero Ceccarini, arbitri i asaj ndeshjeje të famshme Juventus-Inter në vitin 1998. Një sfidë që shkaktoi – dhe ende shkakton – kaq shumë diskutime. Një koncept i ripërsëritur disa herë ndër vite nga ish-arbitri, i cili tani – në një intervistë për La Repubblica – shtoi: “Në të vërtetë, kam një keqardhje: nëse do të jepja faull kundër Ronaldos, nuk do të kishte kaq shumë polemika”. Fjalë që tërbuan edhe një herë një pjesë të madhe të zikaltëve.

Keqardhja e arbitrit Ceccarini për kontaktin Iuliano-Ronaldo

Një ndeshje dhe një përplasje në mes të zonës që kanë mbetur në histori. Ceccarini u pyet disa herë se çfarë do të bënte nëse do të mund të kthehej mbrapa. E ish-arbitri nuk kishte asnjë dyshim: “E kam thënë tashmë shumë herë: mbrojtësi ishte i palëvizshëm dhe sulmuesi lëvizi. Kam një keqardhje: nëse do të jepja faull në sulm, aksioni nuk do të rifillonte dhe nuk do të kishte kaq shumë polemika. Përkundrazi, e gjeta veten në mes të vorbullës për muaj të tërë”.

Ceccarini: “Orsato më i miri, por nuk arbitron më Inter-Juve: absurde!”

Polemika: një fjalë shumë e përsëritur në ndeshjet mes Inter dhe Juventus. Siç ndodhi edhe në prill 2018, hera e fundit që derbi italian u drejtua nga Orsato: “Është absurde. Kanë kaluar gjashtë vjet nga episodi Pjanic-Rafinha dhe që atëherë Orsato nuk ka gjykuar më një ndeshje mes Inter dhe Juventus. Por si është e mundur? Unë – shton Ceccarini – vitin e ardhshëm, pavarësisht stuhisë, arbitroja Inter në ndeshje të rëndësishme. Me sa duket, nga ky këndvështrim kemi shkuar edhe më prapa. Orsato është arbitri më i mirë italian, një nga më të mirët në botë. A nuk ka asnjë mënyrë për t’i besuar atij Inter-Juve?”.