Justin Bieber reagon pas fejesës së Selena Gomez?

Fansat janë të bindur që Justin Bieber i dërgoi Selena Gomez një “mesazh sekret” pas fejesës së saj me Benny Blanco.

Të hënën – vetëm disa ditë pasi ish-i i tij prej tetë vitesh ndau lajmin për fejesën e saj – krijuesi i hitit “Baby” shkoi në Instagram për të postuar një selfie nga afër të gruas së tij, Hailey Bieber, duke e puthur gjatë udhëtimit të tyre në Kosta Rika.

Megjithatë, nuk ishte fotografia që i intrigoi fansat – ishte zgjedhja e këngës që ai përfshiu me postimin. Bieber, bashkangjiti këngën “All My Ghosts” të Lizzy McAlpine, një këngë emocionuese për kujtimet e ëmbla me një ish nga e kaluara që këngëtarja duket se nuk mund t’i harrojë.

Disa pjesë nga teksti tërhoqën vëmendjen e fansave. “ “I can see it now, the wedding of the year / I can see it now, he stands up there and wipes his tears/I can see it now, when all my ghosts disappear / I can see it crystal clear.”

Fansat përdorën tekstet për të nxitur teorinë se Bieber po përpiqej në mënyrë të fshehtë të kontaktonte Gomez, 31 vjeç. Duke komentuar nën postim, një fans i bindur tha: “Djema dëgjojeni mirë atë këngë dhe do ta dini se Justin po përpiqet t’i japë Selenës një mesazh.”

Një i dytë u tall, “Sigurisht që ai do të postonte diçka tani .”

“Ju lutemi pse Justin Bieber postoi një foto të tij dhe gruas së tij me këngën nga Lizzy mcalpine disa ditë pasi Selena u fejua,” shkroi një person i tretë në Twitter. “Unë nuk e di nëse Justin e ka seriozisht apo po bën shaka,” shtoi një përdorues në dukje i hutuar.

Kjo nuk është hera e parë që fansat kanë lidhur një këngë me marrëdhënien e Justin dhe Gomez pas ndarjes së tyre.

Pasi ai publikoi këngën e tij të vitit 2021 “Ghost” – e cila eksploron temën e humbjes së dikujt që dashuron – fansat u bindën se ai e shkroi atë për themeluesen e Rare Beauty.

Bieber shpjegoi kuptimin e këngës në një reklamë me Dolby, duke thënë: “Objektivi im me krijimin e këngës ishte t’i bëja njerëzit të këndojnë se ka shpresë, dhe trauma dhe lëndimi që ndjejnë nuk do të zgjas përgjithmonë”.

“Duhet kohë për t’u shëruar. Do të ketë një moment kur ajo dhimbje nuk do të dhemb aq keq. Dije se kjo ndjenjë do të qetësohet.”