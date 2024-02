Justin Bieber nxit aludime për rikthimin në muzikë

A po përgatitet Justin Bieber për të publikuar një muzikë të re? Disa postime të fundit në Instagram po zgjojnë shpresat e fansave.

Këngëtari i “Sorry” shkoi në platformën e mediave sociale të mërkurën për të ndarë një pamje të fotografive që e tregojnë atë duke kënduar në një studio regjistrimi, të mbështetur nga një grup.

Postimi krijoi shumë emocion nga komentuesit duke shkruar se kjo do të thotë se Justin do të performojë ose do të lëshojë muzikë të re së shpejti.

Ndërkohë, fotografi Rory Kramer komentoi: “Disa nga momentet e mia të preferuara ndonjëherë me ty”.

Kramer ndau gjithashtu disa fotografi në një slideshow të tijin, në të cilat ai shkroi, “Mirënjohës për lirinë për të bërë gjënë time. Faleminderit për atë dhuratë @justinbieber.”

Postimet ngacmuese të së mërkurës vijnë një ditë pasi ai p po festonte marrëdhënien me gruan e tij Hailey Bieber duke ndarë disa foto të tyre.

Çifti festoi përvjetorin e pestë të martesës në shtator dhe dyshja dolën në rrjetet sociale për të ndarë shënime të ëmbla me njëri-tjetrin.

Bieber ndau një postim në Instagram që dokumentonte udhëtimin e çiftit së bashku ndër vite.

“Për më të shtrenjtën, e dashura ime. 5 vjet. Ti më ke magjepsur zemrën.

Ai vazhdoi me një premtim për të ardhmen e tyre së bashku, “Pra, le të vazhdojmë të ëndërrojmë. Gëzuar përgjithmonë e përgjithmonë. Të dua me gjithë qenien time”, shkroi Bieber në postim