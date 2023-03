Justin Bieber mbështet publikisht Hailey pas dramës me Selena Gomez

Justin Bieber më në fund po tregon mbështetje publike për Hailey Bieber disa javë pasi fansat spekuluan se po ndodhte një dramë mes gruas së tij dhe Selena Gomez.

Këngëtari hyri në Instagram për të ndarë një foto të tij të përqafuar me Hailey. “Të dua zemër”, ka shkruar ai. Hailey, e cila është përballur me reagime të ashpra në internet për javë të tëra, u përball edhe një herë me zemërimin e atyre që sugjeruan që ajo “i vodhi” telefonin Justin për të postuar foton. “LOL e postoi Hailey këtë për ty,” komentoi një ndjekës, ndërsa një tjetër shtoi, “Ne e dimë që ajo ndoshta ju bëri ta postoni këtë .” Disa të tjerë treguan mbështetjen e tyre për modelen, duke përfshirë një person që shkroi. “Unë e dua Selenën pro lërini rehat Justin dhe Hailey.

Postimi i artistit vjen pas grindjes së Bieber në rrjetet sociale me Gomez. Hailey dhe aktorja kanë qenë prej kohësh përballë njëra-tjetrës nga fansat, pasi që të dyja ishin të lidhura me këngëtarin e “Boyfriend”. Gomez u takua me krijuesin kanadez të hitit për gati një dekadë. Megjithatë, ai i propozoi Hailey-t në vitin 2018, vetëm pak muaj pasi u nda përgjithmonë nga Selena.