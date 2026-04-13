Justin Bieber kritikohet ashpër për performancën në Coachella

Performanca e shumëpritur e Justin Bieber në festivalin Coachella ka shkaktuar reagime të forta në rrjet, me shumë fansa që e cilësojnë si një nga paraqitjet më zhgënjyese të tij.
Pas një pauze disa-vjeçare, këngëtari 32-vjeçar u rikthye në skenë në Indio, Kaliforni, ku sipas raportimeve është paguar rreth 10 milionë dollarë. Megjithatë, performanca e tij nuk përmbushi pritshmëritë e publikut.
Gjatë pjesës së parë të koncertit, Bieber u fokusua në këngët e tij më të reja, përpara se të kalonte në një setlist të bazuar kryesisht në video nga YouTube. Ai madje interpretoi këngë të njohura si “Baby”, “Never Say Never” dhe “Beauty and the Beat” duke kënduar mbi klipet që shfaqeshin në sfond.
Në një moment, edhe Katy Perry bëri shaka për situatën, duke thënë: “Falë Zotit që ka Premium, nuk dua të shoh reklama.”
Reagimet në rrjetet sociale ishin të ashpra. Disa përdorues e akuzuan artistin për mungesë përpjekjeje, duke e quajtur performancën “thjesht dembelizëm”.
Megjithatë, jo të gjithë menduan njësoj. Disa fansa e vlerësuan stilin më të thjeshtë të performancës, duke theksuar se talenti nuk ka nevojë për skenografi të madhe apo ndryshime të shumta kostumesh.
Ky koncert shënon paraqitjen e parë të Bieber që nga turneu i tij “Justice World Tour” në vitin 2022 dhe konsiderohet nga disa si fillimi i një faze të re në karrierën e tij.
Vetë këngëtari ka qenë i hapur kohët e fundit për sfidat e tij emocionale dhe shëndetin mendor, duke ndarë shpesh reflektime personale me fansat në rrjetet sociale.