Justin Baldoni padit Blake Lively dhe Ryan Reynolds për shpifje

Justin Baldoni ngriti një padi prej 400 milionë dollarësh për shpifje dhe zhvatje kundër Blake Lively dhe Ryan Reynolds në mes të grindjes së tyre të vazhdueshme “It Ends With Us” – dhe Taylor Swift është përfshirë në të.

Aktori-regjisori akuzon Blake në ankesën e marrë nga Page Six se ka përdorur superyllin e popit për të vendosur më tej kontrollin mbi prodhimin e filmit.

Padia pretendon se Baldoni ishte i ftuar në apartamentin e Lively’s në New York City, ku Reynolds dhe “një mike e famshme ” e çiftit ishte e pranishme, dhe dyshohet se ka folur rreth drejtimit në të cilin Lively kishte marrë skenarin me rishkrimet e saj.

Pas takimit, Baldoni i dërgoi mesazh Lively-t për “skenën e çatisë” nga filmi, sipas ankesës.

“Më pëlqen vërtet ajo që bëre. Me të vërtetë ndihmon shumë”, ka shkruar ai. “E bën atë shumë më argëtuese dhe interesante. (Dhe unë do të isha ndjerë kështu pa Ryan ose Taylor).

Lively përgjigjet duke i thënë se ajo dëshiron që ai të “fitojë” si regjisor dhe aktor dhe se ata janë në të njëjtin ekip me të njëjtin qëllim.

Më pas Lively vazhdon të vërshojë mbi Reynolds dhe Swift, duke i quajtur ata “titanë absolut” si shkrimtarë dhe tregimtarë, duke shtuar, “Unë jam shumë me fat që i kam” dhe se ata janë “dragonjtë” e saj që e mbrojnë atë në betejat.

Megjithatë, avokatët e Baldonit tani argumentojnë se klienti i tyre “ndihej i detyruar t’i dërgonte mesazh Lively-t për të thënë se i kishte pëlqyer faqet e saj dhe nuk kishte nevojë për Reynolds dhe miken e saj mega të famshme për t’i bërë presion atij”.

“Mesazhi nuk mund të ishte më i qartë. Baldoni nuk merrej vetëm me Lively-n. Ai po përballej gjithashtu me ‘dragonjtë’ e Lively-t, dy nga personazhet e famshëm më me ndikim dhe më të pasur në botë, të cilët nuk kishin frikë t’i bënin gjërat shumë të vështira për të.”

Padia pretendon më tej se përveç rishkrimit të skenarit, Lively gjithashtu “filloi të futej në procesin e prodhimit në mënyra ndërhyrëse shumë përtej fushëveprimit të së drejtës së saj kontraktuale”.

“Për shembull, ajo filloi të insistonte në kontrollin krijues mbi veshjet e personazhit të saj,” pohon Baldoni.

“Ndërsa aktorëve kryesorë ndonjëherë u jepet miratimi për pamjen e përgjithshme të personazheve të tyre, ata në përgjithësi nuk marrin kontroll të plotë.”

Padia e Baldonit trajton gjithashtu akuzat e Lively të bëra në ankesën fillestare të Departamentit të të Drejtave Civile në Kaliforni që ajo paraqiti dhe padinë pasuese kundër aktorit për shqetësim emocional dhe ngacmim.