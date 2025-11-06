Juric shpjegon në TV çfarë ndodhi me Lookman: “Gjithçka shihet në dhomat e zhveshjes”

Dy ditë që tronditën Trumpin, analiza e CNN: Dobësohet miti i pushtetit absolut
Sherri mes Ivan Juric dhe Ademola Lookman e bëri edhe më të nxehtë fazën vendimtare të pjesës së dytë të ndeshjes Marsiglia-Atalanta. “Janë gjërat e zakonshme që i komentojmë çdo të diel – tha trajneri duke shpjeguar drejtpërdrejt në TV se çfarë ndodhi – dhe ndodhin kur lojtari nuk e pëlqen zëvendësimin sepse nuk dëshiron të dalë. Edhe ne kemi qenë vetë lojtarë dhe e dimë… pastaj gjithçka shihet në dhomat e zhveshjes.”
Gjithçka ndodhi në momentin e zëvendësimit të nigerianit, të cilin trajneri e thirri në stol pak minuta pasi iu anulua goli pas një kontrolli të VAR-it. I mërzitur nga vendimi i trajnerit, sulmuesit i shpëton një fjalë e tepërt teksa kalon pranë tij. Reagimi është i menjëhershëm dhe shumë i ashpër: Juric e kap lojtarin për krahu dhe e qorton.
Juric në TV: “Lookman? E njëjta gjë që bëri De Bruyne me Napolin”
Tensioni është shumë i lartë, të dy afrohen pothuajse deri në përleshje. Nëse kjo nuk ndodh, është vetëm sepse nga stoli i “zonjës” ndërhyjnë për ta ndalur Lookman. Por çështja nuk mbyllet aty: në fund të ndeshjes, ndërsa shokët e skuadrës festojnë fitoren, trajneri i afrohet sërish dhe e “shkollon” edhe një herë. Juric, megjithatë, përpiqet ta zbusë ngjarjen: të paktën përpara mikrofonëve, ruan një profil të ulët dhe i jep çështjes përmasën e duhur. Në studion e Sky ndodhet Paolo Di Canio, i cili, duke kujtuar të kaluarën e afërt të lojtarit (që ishte rikthyer në skuadër pas përplasjeve për mungesën e kalimit te Interi), thekson sa e rëndësishme është të mbahen fort hierarkitë.
“Për të mirën e skuadrës duhet të sillesh mirë – shton Juric. – Pastaj unë e kuptoj dhe për mua gjithçka kalon. Përndryshe, e njëjta gjë ndodhi edhe me De Bruyne në Napoli.” Referenca është për gjestin impulsiv të belgut në San Siro, kundër Milanit, kur ai u tregua i pakënaqur për zëvendësimin.
Pasi gjithçka është sqaruar, Juric kthehet edhe te paraqitja e Atalantës: “Fitore plotësisht e merituar. Kemi qenë të pafat në episodin e penalltisë dhe për golin e anuluar. Por për mua nuk ka ndryshuar asgjë, sepse kemi bërë gjithmonë paraqitje shumë të mira edhe nëse rezultatet nuk kanë ardhur gjithmonë.” Dhe goli i mrekullueshëm i Samardzic i vuri të gjitha gjërat në vend, përveçse qetësoi shpirtrat e nxehtë.