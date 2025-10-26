Jurgen Uldedaj shkruan historinë e boksit shqiptar: Kampion bote në versionin IBO

Një mbrëmje që mbetet në histori. Në arenën madhështore “O₂ Arena” të Londrës, boksieri shqiptar Jurgen Uldedaj realizoi ëndrrën e tij më të madhe. Lezhjani 27-vjeçar u shpall kampion bote në peshën “Cruiserweight” nën versionin IBO, duke mposhtur kampionin kamerunas Rolly Lambert Fogoum pas një dueli të ashpër e teknikisht të nivelit të lartë.
Reagimi i Uldedaj pas fitores
Menjëherë pas ndeshjes, Uldedaj ndau emocionet e triumfit me ndjekësit e tij, duke e përshkruar këtë sukses si kurorëzimin e një rrugëtimi plot sakrifica, besim dhe durim.
“Kampion i botës IBO – ëndrra u bë realitet! Pas shumë vitesh pune të palodhur dhe besimi në Zot, më në fund arrita atë që kam ëndërruar që fëmijë. Ky titull nuk është vetëm i imi, por i gjithë shqiptarëve kudo që janë”, – deklaroi ai me emocion.
Boksieri falënderoi familjen, trajnerët dhe gjithë ata që e kanë mbështetur në këtë rrugëtim që tashmë ka hyrë në historinë e sportit shqiptar.
Duel i kontrolluar nga fillimi në fund
Që në raundet e para, Uldedaj tregoi vendosmëri dhe përgatitje të jashtëzakonshme fizike. Ai mori kontrollin e ringut, duke diktuar ritmin e ndeshjes me goditje të sakta dhe lëvizje inteligjente. Kundërshtari i tij, Lambert, u përpoq në disa momente të kundërpërgjigjej, por nuk arriti të ndryshonte rrjedhën e përballjes.
Ndërsa ndeshja përparonte, avantazhi i shqiptarit u bë gjithnjë e më i dukshëm. Ai ruajti qetësinë, menaxhoi distancat dhe grumbulloi pikë të rëndësishme me kombinime të pastra në trup dhe fytyrë.
Publiku shqiptar ndezi “O₂ Arena”
Atmosfera në arenë ishte elektrizuese. Një numër i madh tifozësh shqiptarë në Londër ishin të pranishëm për ta mbështetur bashkëkombasin e tyre, duke krijuar një ambient që i dha forcë shtesë Uldedajt në çdo raund. Nga ana tjetër, pakënaqësia e publikut ndaj mungesës së iniciativës nga Lambert u bë e ndjeshme me kalimin e minutave.
Një sukses që nderon Shqipërinë
Në fund të duelit, gjyqtarët shpallën unanimisht boksierin Jurgen Uldedaj kampion bote IBO në peshën “Cruiserweight” – një arritje e paprecedentë për boksin shqiptar.
Ky sukses shënon fitoren e parë botërore në këtë kategori për një sportist shqiptar, duke i dhënë një shtysë të re imazhit të boksit në vend dhe duke e vendosur emrin e Uldedajt në mesin e sportistëve që kanë bërë histori për Shqipërinë.
Triumfi në Londër nuk është vetëm një arritje personale, por një moment krenarie kombëtare. Lezha, qyteti i origjinës së boksierit, tashmë ka një kampion bote që përfaqëson me dinjitet ngjyrat kuqezi në arenën ndërkombëtare.