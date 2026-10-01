Jurgen Klopp i tërbuar: “Problemi i madh i jetës sonë është se të gjithë mund të shprehin një opinion”

Jurgen Klopp e ka nisur mjaft keq aventurën e tij si trajner i Gjermanisë. Dy ndeshje dhe vetëm një pikë. Barazim në Holandë dhe më pas humbje në shtëpi me Greqinë në Nations League. Kritikat kanë vërshuar mbi të, madje ka nga ata që kanë shkruar se ka humbur prekjen magjike. Kritika më të mëdha për futbollistët, disa prej të cilëve po përjetonin eksperiencat e para me kombëtaren gjermane. Kritika të cilave ish-trajneri i Liverpoolit nuk u ka dhënë rëndësi, por që e kanë tërbuar kur në konferencë për shtyp i kërkuan një koment për dhjetëra postime raciste të shfaqura në rrjetet sociale pas humbjes me Greqinë. Klopp reagoi ashpër.
Kritikat raciste ndaj futbollistëve të Gjermanisë
Në rrjetet sociale u shfaqën shumë komente të turpshme raciste pas humbjes 0-1 ndaj Greqisë. Komente që shkonin përtej futbollit. Më shumë se një përdorues shkroi se skuadra nuk ishte “mjaftueshëm gjermane” ose “mjaftueshëm e bardhë”. Niveli i komenteve ishte i tmerrshëm. Por jo befasues, duke marrë parasysh edhe mënyrën se si kanë shkuar zgjedhjet e fundit në Gjermani.
Përgjigjja shumë e ashpër e Jurgen Klopp
Klopp, natyrisht, ishte tashmë në dijeni të kësaj dhe ndaj kësaj pyetjeje u përgjigj në mënyrë shumë të prerë: “Nuk ka asnjë arsye për t’u shqetësuar për këta njerëz. Nuk më interesojnë. Në jetën e përditshme pothuajse nuk kam kohë për budallallëqe, e njëjta gjë vlen edhe për rrjetet sociale”. Në një pyetje të mëvonshme, në një konferencë për shtyp që gjithsesi ishte mjaft e zjarrtë, ai e rriti edhe më shumë tonin: “Problemi më i madh i kohës sonë është se të gjithë kanë të drejtë të shprehin opinionin e tyre. Është çmenduri të shohësh gjëra të tilla”.
Duke folur për futbollin, trajneri foli për futbollistët që janë grumbulluar për ndeshjet e tetorit. Një grupi të parë prej njëzet e dy të grumbulluarish për dy ndeshjet e para i bashkohet një tjetër grup, gjithashtu prej njëzet e dy lojtarësh, duke thënë se të dy grupet kanë arritur shumë shpejt të krijojnë një kohezion të mirë në dhomën e zhveshjes.