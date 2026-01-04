Joshua poston për herë të parë pas aksidentit ku mbetën të vdekur dy miqtë e tij

Ish-kampioni i botës në peshat e rënda, Anthony Joshua, ka bërë reagimin e tij të parë publik që pas përfshirjes në një aksident të rëndë automobilistik në Nigeri, ngjarje e cila rezultoi fatale për dy nga bashkëpunëtorët e tij më të afërt.

Boksieri 36-vjeçar britanik ndodhej si pasagjer në një automjet të tipit Lexus SUV, kur ky i fundit u përplas me një kamion në një nga autostradat kryesore pranë Lagosit. Lajmi fillimisht u raportua nga BBC.

Pasojat e përplasjes ishin tragjike për anëtarët e ekipit të Joshuas. Në këtë aksident humbën jetën Sina Ghami dhe Latif ‘Latz’ Ayodele, të cilët ishin miq të ngushtë dhe pjesë e stafit të boksierit. Ceremonia e tyre mortore u zhvillua të dielën në një xhami në Londër.

Të dielën në mëngjes, ai ndau me ndjekësit në Instagram dy fotografi emocionuese. Në njërën prej tyre, Joshua shfaqej i ulur pranë nënës së tij dhe familjarëve të viktimave—përfshirë nënat e Ghamit dhe Aydeles—ndërsa njëra prej grave mbante në duar portretin e të ndjerit Ghami.

