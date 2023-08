Joshua mëson emrin e boksierit me të cilin do ballafaqohet të shtunën

Anthony Joshua e ka mësuar emrin e boksierit me të cilin do të përballet.

Robert Helenius do të jetë zëvendësuesi i Dillian Whyte, i cili dështoi në testin e dopingut. Ndeshja do të zhvillohet në “02 Arena” të Londrës në ditën e shtune me fillim nga ora 21:00.

Dy herë kampioni i peshave të rënda pas njoftimit u shpreh se synon vetëm fitoren.

“Kjo nuk ishte në skenar. Unë e respektoj Heleniusin, siç respektoj çdo burrë që hyn në një ring. Jam i fokusuar te fitorja. Të shtunën mbrëma të fitojë më i miri”, u shpreh ai.