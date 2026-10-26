José Mourinho provokon pas fitores ndaj Barcelonës: “Nuk më bëtë asnjë pyetje. VAR po flinte”

José Mourinho duket i qetë, por brenda tij ka ende zjarr pas fitores që arriti me Real Madrid kundër Barcelonës. Fillimisht, në fushë, ai festoi golin vendimtar të Mbappé duke u gjunjëzuar dhe duke nxjerrë gjuhën, ndërsa më pas u qetësua dhe u largua nga fusha në mënyrë shumë të përmbajtur.
I vetmi moment kur festimi i tij ishte i dukshëm dhe i ekzagjeruar ishte ai me Lunin, portierin që zëvendësoi Courtois dhe që zhvilloi një ndeshje të jashtëzakonshme. Pikërisht kjo i dha mundësinë trajnerit portugez të bënte një koment provokues për të gjithë të pranishmit në sallën e konferencave për shtyp.
Mourinho provokon për paraqitjen e Lunin
Paradoksi i Mourinhos pas ndeshjes Barcelonë–Real Madrid lidhet pikërisht me portierin e tij, i cili ishte ndër lojtarët më të mirë në fushë. Askush nuk e pyeti për të dhe për vendimin për t’i besuar portierit ukrainas, duke pasur parasysh mungesën e titullarit belg, i cili nuk ishte në gjendjen e duhur fizike.
Megjithatë, trajneri portugez është i bindur për një gjë: situata do të kishte qenë krejtësisht ndryshe nëse rezultati do të ishte negativ dhe portieri i tij do të kishte bërë gabime. “Më keni bërë tashmë dy pyetje dhe asnjëra nuk ishte për Lunin. Por, nëse do ta kishim humbur këtë ndeshje për shkak të gabimeve të tij, me siguri pyetja e parë ose e dytë do të kishte qenë për të”, u shpreh Mourinho.
Pra, Mou nuk e humbi rastin për të qenë thumbues, edhe në një mbrëmje kur arriti një rezultat të çmuar kundër rivalëve të përjetshëm, që i dha mundësinë Real Madrid të rikthehet fuqishëm në garën për titullin. Ai e bëri këtë për t’i dhënë meritat portierit të dytë, por edhe për të vënë në dukje punën e tij në aspektin psikologjik.
“E vetmja gjë që i thashë Lunin para ndeshjes ishte: ‘Ti stërvitesh për të luajtur, nuk stërvitesh për të qëndruar në stol. Shko atje dhe luaj’. Ai zhvilloi një ndeshje me shumë ekuilibër dhe qetësi. Ne kemi portierin më të mirë në botë, por sot askush prej nesh nuk qau para ndeshjes sepse Thibaut nuk luante. Grupi është i fortë dhe lojtarët janë shumë të bashkuar, edhe në momentet më të vështira”.
This is football heritage. https://t.co/JitJHDiPFJ
— TC (@totalcristiano) October 25, 2026
Polemika për kartonin e kuq të munguar për Cancelo
Trajneri i Real Madrid nuk la pa bërë edhe një kritikë të vogël ndaj gjyqtarëve. Sigurisht, arbitri kryesor zhvilloi një ndeshje shumë të mirë, duke pasur parasysh vështirësinë e takimit, por bashkëpunëtorët e tij në VAR nuk e ndihmuan. Në qendër të vëmendjes ishte kontakti mes Cancelo dhe Diomandé, për të cilin Mourinho mendon se duhej të jepej karton i kuq.
“Është një fitore e madhe për djemtë, kundër një kundërshtari të madh. Me një arbitër që zhvilloi një ndeshje të shkëlqyer dhe me VAR-in që e zuri gjumi në minutën e 60′, për një vendim që mund të kishte pasur një ndikim të jashtëzakonshëm në ndeshje. Karton i kuq i pastër për faullin e Cancelo ndaj Diomandé. Por ishte një ndeshje e madhe, një fitore e madhe. Djemtë e meritojnë”, deklaroi Mourinho.
DIOMANDE DITUNGKAK CANCELO!! SAKITTT ITUUU https://t.co/RSZaQeNz9C
— Siaran Bola Live (@SiaranBolaLive) October 25, 2026
Megjithatë, për të qenë të saktë, edhe pse ish-lojtari i Inter e vendosi këmbën mbi pulpën e futbollistit të Real Madrid, nuk duket se e bëri këtë me forcë të madhe. Shprehja e fytyrës së tij lë të kuptohet se e kuptoi që rrezikoi të lëndonte kundërshtarin. Për Special One, megjithatë, nuk kishte asnjë dyshim se duhej të jepej karton i kuq.