Me José Mourinho surprizat janë gjithmonë pranë dhe kështu ndodhi edhe në konferencën e tij të fundit për shtyp. Para se të largohej nga salla për t’iu rikthyer punës, trajneri i Real Madrid dëshironte t’u “prezantonte” të gjithëve një prej gazetarëve të pranishëm, pikërisht kushëririn e tij, Pedro Mourinho. Mes të dyve mbizotëronte një atmosferë shumë e qetë dhe e relaksuar, madje ata u përqafuan. Megjithatë, nuk mungoi as ironia e zakonshme e trajnerit të madrilenëve, i cili bëri një koment për grupin mediatik ku punon “i preferuari” i tij.
Pedro ndodhej në rreshtin e parë dhe, sapo pa José Mourinho t’i afrohej, e kuptoi menjëherë se diçka po përgatitej. Dhe ashtu ndodhi. Special One, pasi e ftoi të ngrihej në këmbë, e përqafoi dhe përmbysi disi rolet, duke e prezantuar para të pranishmëve: “Ky këtu është kushëriri im, një nga më të mirët, ndër gazetarët më të mirë të Portugalisë…”. Deri këtu gjithçka ishte në rregull, por José Mourinho nuk rezistoi pa përmendur edhe televizionin ku punon kushëriri i tij: “Ai ka kaluar në një grup që më trajton shumë, shumë keq dhe unë nuk mund t’i flas”. Gjithçka u shoqërua, natyrisht, me buzëqeshje, megjithëse nuk mungoi rasti që trajneri të vazhdonte “kryqëzatën” e tij kundër një pjese të medias, e cila, sipas tij, i del kundër.
Pedro Mourinho, disi në siklet, e priti gjithçka me sportivitet dhe qeshi me të madhe, ashtu si edhe kolegët e tij. Në fund të fundit, korrespondenti ishte rikthyer të punonte për rrjetin televiziv të përmendur vetëm pak ditë më parë. Gjatë një edicioni të lajmeve, ai kishte rrëfyer emocionin dhe gëzimin për rikthimin pranë njerëzve që njihte prej kohësh, me një mision të vetëm: informimin.
Sigurisht, José nuk i vë në dyshim aftësitë e të afërmit të tij, megjithëse të njëjtën gjë nuk mund të thuhet për CNN Portugal, që duket se bën pjesë në listën e zezë të mediave me të cilat nuk ka marrëdhënie të mira. Marrëdhënia u përkeqësua gjatë sezonit të kaluar, kur Mourinho u kthye në vendlindje për të drejtuar Benficën. Që nga ajo kohë, pothuajse në çdo konferencë për shtyp ka pasur raste për përgjigje të ashpra dhe atmosferë të tensionuar. Gjërat janë përmirësuar vetëm pak që kur ai u rikthye te Real Madrid. Është e arsyeshme të ngrihet dyshimi nëse kjo atmosferë i shërben atij për të forcuar edhe më shumë unitetin brenda dhomës së zhveshjes. Por me kushëririn e tij, historia është krejt tjetër.