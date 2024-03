Jorgo Goro jep dorëheqjen nga burgu

Nga burgu ku e kyçën më shumë për ti dhënë diçka Greqisë se sa ta gozhdonin për një falsifikim dokumentesh, Jorgo Goro jep dorëheqjen si kryebashkiak në detyrë i Bashkisë Himarë.

Goro u arrestua pasi janë gjetur shkelje të ligjeve në procedurat e tenderimeve publike, mosmbledhjes së të ardhurave, mospasqyrimit të drejtë të të ardhurave dhe debive në buxhetin e bashkisë dhe në dhënien e lejeve të ndërtimit në kundërshtim me ligjin.

Goro akuzohet edhe për falsifikimin e dokumenteve në rastin e investimit strategjik të Artan Gaçit, bashkëshortit të ish-ministres së Punëve të Jashtme Olta Xhaçka.

Në një letër nga qelia e burgut drejtuar Këshillit Bashkiak të Himarës ai ka treguar arsyet e vendimit të tij, teksa u shpreh se largohet nga deyra “me kokën lart dhe zemrën plot me mirënjohje të përulur”.

Jorgo Goro, i cili mbante postin e kryebashkiakut në detyrë të Himarës pas arrestimit të Fredi Belerit që fitoi zgjedhjet e 14 Majit, u shpreh se ndodhet në një situatë absurde me drejtësinë, sipas tij, për një faj që nuk e ka bërë dhe se duhet të përballet me Gjykatën.

“Po ndërkohë nga fundjava që sapo kaloi jam në një situatë absurde me drejtësinë për një faj që nuk e kam bërë. Akuzohem për “shpërdorim detyre në bashkëpunim” me zyrtarë në Vlorë që s’kam asnjë lidhje dhe për “falsifikim” dokumentash që tek kryetari i bashkisë kalojnë vetëm për firmë. Por ky është një absurditet me të cilin do më duhet të përballem para gjykatës me faktet e mia dhe të drejtën që e kam me ligj e me moral”, u shkruan Jorgo Goro.