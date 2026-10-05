Jorge Jesus sfidon CR7: “Nuk i kërkoj falje askujt. Për çfarë? Kujt? Ai do të vendosë”

Jorge Jesus mund të flasë nga një pozicion force në fund të fitores së katërt në katër ndeshje në Nations League, në fillimin e aventurës së tij në stolin e Portugalisë. Por ai e di gjithashtu se pozicionet e forta vlejnë deri diku kur preken mitet, madje hyjnitë, siç është Cristiano Ronaldo në atdheun e tij. Kështu, kur del në konferencë për shtyp pas fitores 2-1 të kombëtares luzitane ndaj Norvegjisë (sërish shënoi milanisti Gonçalo Ramos, duke shkuar në tre gola në tre ndeshjet e fundit), trajneri 72-vjeçar përdor shumë “karotën”, duke mbajtur gjithsesi të palëkundura disa pika: paprekshmërinë e vendimeve të tij në stol dhe faktin se nuk duhet t’i kërkojë falje askujt.
Kjo e fundit ishte qartësisht një përgjigje ndaj fjalëve të mikut të Ronaldos, Edu Aguirre, i cili e kishte quajtur Jorge Jesusin “tradhtar”, duke treguar se në hotel i kishte kërkuar falje Cristiano Ronaldos pas përjashtimit në ndeshjen e parë në Norvegji dhe kishte premtuar se do të bënte të njëjtën gjë edhe në konferencën për shtyp para ndeshjes me Danimarkën, për të thënë më pas diçka krejt tjetër dhe për të shkaktuar “largimin” e indinjuar nga grumbullimi i Portugalisë të pesë herë fituesit të Topit të Artë.
“Çfarë ndodhi konkretisht me Ronaldon? Unë nuk i kërkoj falje askujt – përgjigjet Jorge Jesus ndaj një pyetjeje të drejtpërdrejtë në sallën e konferencës pas fitores ndaj Norvegjisë në Dragao – Problemi që shkaktoi gjithë këtë ishte fakti që lojtari po ngrohej. Unë marr përgjegjësinë për vendimin dhe për atë që ndodhi. Por të kërkoj falje për çfarë? Kujt? Kjo është një gënjeshtër. Të kërkoj falje për çfarë? Cila do të ishte arsyeja për të kërkuar falje?”.
El enfado de Jorge Jesus en sala de prensa cuando le preguntan si va a pedir perdón por el caso Cristiano Ronaldo 😡 https://t.co/g9pWLR9GqH
— MARCA (@marca) October 4, 2026
Çështja CR7: ai duhet të marrë përgjegjësinë për largimin nga Portugalia
Pjesa më e madhe e konferencës, megjithatë, është një dorë e shtrirë ndaj sulmuesit 41-vjeçar që të ndryshojë qëndrim dhe të pranojë grumbullimin e ardhshëm – të paralajmëruar tashmë për të, dhe jo një pezullim siç ishte parashikuar dhe siç me shumë gjasa do të kishte ndodhur me çdo futbollist tjetër – për dy ndeshjet e fundit të fazës së grupeve të Nations League, që do të zhvillohen më 14 nëntor (në Braga, kundër Danimarkës) dhe më 17 (në Uells).
Nëse Ronaldo dëshiron të largohet përfundimisht nga kombëtarja portugeze, atëherë duhet ta bëjë vetë këtë hap, duke marrë përsipër të gjithë përgjegjësinë. As trajneri dhe as Federata Portugeze e Futbollit nuk do t’i japin kurrë lamtumirën. Presidenti i federatës, Pedro Proença, ishte i qartë për këtë të dielën në mbrëmje: “Do të kemi kohë dhe qetësi për t’u ulur të gjithë së bashku dhe për të zgjidhur atë që ka qenë një keqkuptim. Cristiano Ronaldo është pjesë e trashëgimisë sonë dhe do të jetë gjithmonë këtu nëse trajneri e dëshiron”.
Jesus cinik për të ardhmen: “Nëse ai dëshiron, do të jetë, vendimi i takon atij”
Këto janë, pra, fjalët e trajnerit për çështjen e rikthimit ose jo të CR7 në kombëtare: “Nuk e di se çfarë mund të vendosë Cris. Ajo që kisha për të thënë, e kam thënë tashmë, por shtoj edhe një gjë. Për mua, që nga fillimi, nuk ka qenë kurrë një ‘çështje’. Ka qenë një dinamikë që e konsideroja normale për një trajner. Të kesh një lojtar që përfaqëson simbolin që ai është për vendin dhe për Kombëtaren… Ka parime të trajnerit që janë të panegociueshme, por meqë nuk ka pasur asgjë të jashtëzakonshme që të cenonte autoritetin tim, për mua Cris, në grumbullimin e ardhshëm – nëse do të luajë me Al Nassr – do të jetë një lojtar i grumbullueshëm nëse dëshiron të kthehet në Kombëtare. Vetëm sepse ishte ai u krijua – dhe ndoshta edhe me të drejtë, sepse është një simbol – gjithë kjo zhurmë për hyrjen në lojë, ngrohjen, mosaktivizimin. Sa lojtarë sot (kundër Norvegjisë, shën. i red.) u ngrohën dhe nuk hynë në lojë? A do të ketë ndonjë problem? Jo. Me Cris është ndryshe, ai është simboli. Por a është problem? Për mua nuk ka qenë. Nëse Cris dëshiron dhe do të luajë me Al Nassr, në grumbullimin e ardhshëm do të jetë. Ne kemi folur para këtij grumbullimi dhe mund të flasim para të ardhshmit. Por do të jetë Cris ai që do të vendosë”.
"Quantos hoje aqueceram e não entraram? Vai haver algum problema? Não.
Com o Cris é diferente, é o símbolo. Mas é um problema? Para mim não foi problema.
Se o Cris quiser e estiver a jogar no Al Nassr, na próxima convocatória vai estar dentro. Falámos antes desta convocatória e podemos falar antes da próxima.
Mas é o Cris que vai decidir."
Jorge Jesus
https://t.co/b61YSf6f7F
— O Fura-Redes (@OFuraRedes) October 4, 2026
Me pak fjalë, Jorge Jesus nuk dëshiron të konsiderohet përgjegjës për tërheqjen përfundimtare të Ronaldos nga kombëtarja dhe është i gatshëm ta grumbullojë sërish, në mënyrë që futbollisti më i mirë në historinë e Portugalisë të mund ta përfundojë karrierën e tij ndërkombëtare në mënyrën e denjë për atë që përfaqëson dhe për atë që ka realizuar me fanellën luzitane. Tani topi është në fushën e CR7: zakonisht ai nuk gabon. Pas një muaji do ta dimë.