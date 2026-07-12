Jorge Jesus prezantohet te Portugalia: Ronaldo nuk është dhe nuk do të jetë kurrë problem

Jorge Jesus ka nisur zyrtarisht aventurën si trajner i ri i kombëtares së Portugalisë, duke bërë të qartë që në konferencën e tij të parë për shtyp se objektivi është fitimi dhe ngritja e nivelit të skuadrës.
Tekniku portugez u ndal edhe te raporti me Cristiano Ronaldon, me të cilin ka punuar më parë te Al Nassr, duke hedhur poshtë çdo aludim për tensione mes tyre.
“Erdha këtu për të fituar. Me cilësinë që kemi, dua të përmirësoj lojtarët dhe ekipin kombëtar. Nuk kam folur ende me Cristianon, por ai nuk ka qenë dhe nuk do të jetë kurrë problem, as për kombëtaren dhe as për mua. Për polemikat, secili është i lirë të mendojë çfarë të dojë”, deklaroi Jesus.
Trajneri i ri pranoi se e ka ndjekur me vëmendje kombëtaren portugeze, por shmangu kritikat direkte ndaj paraardhësve të tij, duke theksuar se do të kishte menaxhuar ndryshe disa situata.
“Sigurisht që e kam parë ekipin kombëtar të luajë. Nuk dua të flas për këtë për respekt, por ndoshta do t’i kisha kushtuar më shumë rëndësi përfundimit në vendin e parë të grupit, sepse nuk është njësoj të përballesh me Spanjën sesa me Zvicrën”, u shpreh 71-vjeçari.
Në fund, Jesus foli edhe për cilësinë e mesfushës portugeze, duke theksuar se paraqitjet në klub nuk garantojnë automatikisht të njëjtin nivel me kombëtaren.
“Të gjithë thonë se kemi mesfushën më të mirë në botë. Por ku? Te PSG? Te Manchester United? Me ekipin kombëtar gjithçka është ndryshe. Ideja ime është të ndërtoj një skuadër me strategji që funksionojnë për kombëtaren”, përfundoi trajneri portugez.
Më parë Jesus ka drejtuar klube si Braga, Benfica, Sporting, Al Hilal, Flamengo, Fenerbahce dhe Al Nassr. Kjo është hera e parë për të që ulet në stolin e Portugalisë.