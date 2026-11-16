Jorge Jesus nuk ndalet, ironizon CR7: “A na mungon? Vetëm për të na bërë shoqëri”

Në fund, Jorge Jesus nuk mundi të përmbahej më dhe iu përgjigj me ironi pyetjes së radhës për mungesën e Cristiano Ronaldos në Kombëtaren e Portugalisë. Kjo ndodhi pasi kampioni 41-vjeçar i kishte dhënë lamtumirën përfaqësueses, në një përplasje të ashpër me vetë trajnerin, i cili nuk e kishte aktivizuar në ndeshjen kundër Norvegjisë, pasi e kishte lënë për rreth 20 minuta të bënte nxehjen në vijën anësore. Të shtunën në mbrëmje, Portugalia pësoi një humbje shumë të rëndë në shtëpi ndaj Danimarkës, pikërisht në ndeshjen e parë pa simbolin e saj, për të cilin ishin organizuar disa homazhe, përfshirë edhe ndryshimin e numrit 7, në mënyrë që askush tjetër të mos mund ta mbante më të njëjtin numër.
Pas ndeshjes, Jesus u pyet nëse i mungonte Ronaldo. Përgjigjja e tij, por sidomos shprehja e ashpër e fytyrës, thanë gjithçka: “Na mungon? Sikur të mos ishte larguar tashmë nga Kombëtarja. Për çfarë na mungon? Vetëm për të na bërë shoqëri. Ai nuk luan më, nuk është më këtu, e ka marrë tashmë vendimin për situatën e tij”.
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Jorge Jesus, responding to a journalist asking whether he misses Cristiano on the national team:
"What am I missing? It’s not like he’s still here
He’s no longer on the national team, so what’s missing?
The only thing missing is his presence here to keep me company
He’s no longer playing, and he’s no longer here
He’s already made his decision." https://t.co/nGSMhWKvsX
— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) November 14, 2026
Ky shkëmbim batutash ndodhi në konferencën për shtyp pas humbjes 4-1 ndaj Danimarkës në Ligën e Kombeve, në stadiumin “Estadio Municipal de Braga”, në ndeshjen e parë zyrtare të portugezëve pa Ronaldon, pas tërheqjes së tij të njoftuar më 5 nëntor. Më pas, Jesus komentoi edhe thirrjet dhe homazhet e tifozëve për Cristiano Ronaldon, banderolën “Obrigado, capi7ão” dhe duartrokitjet në minutën e 7-të: “Një gjë nuk ka lidhje me tjetrën. Është normale, njerëzit e ndiejnë mungesën e tij dhe nuk harrojnë atë që ka bërë gjatë 23 viteve. Kur humbet 4-1, askush nuk është i kënaqur. Askush nuk e priste këtë humbje, sidomos me rezultatin 4-1”.
Ndeshja e parë e Portugalisë pas largimit të CR7 është katastrofë: Jorge Jesus përjeton makthin, Danimarka fiton 4-1
15 Nëntor, 11:04
Me pak fjalë, trajneri portugez këmbëngul t’i mbajë qartësisht të ndara dy gjëra: Cristiano Ronaldon si simbol, për të cilin vazhdon të nënvizojë peshën historike, dhe realitetin aktual sportiv, sipas të cilit duhet kthyer përfundimisht faqja dhe duhet të ndalet së shikuari nga e kaluara. Kjo edhe sepse, siç është një tjetër pikë ku ai nuk lë vend për diskutim, ishte vetë CR7 që vendosi të largohej dhe jo trajneri që nuk dëshironte ta grumbullonte më.
Sa u përket futbollistëve, zhgënjimi për rezultatin ishte i dukshëm, veçanërisht duke pasur parasysh gjithçka që e shoqëroi këtë ndeshje. “Donim t’i kushtonim një fitore të veçantë Cristiano Ronaldos dhe të gjithë tifozëve portugezë. Ishte një mbrëmje homazhesh për Cris”, u shpreh Ruben Dias. Edhe Ruben Neves pati fjalë të bukura për ish-kapitenin: “Homazhi për Cristiano Ronaldon ishte shumë i bukur dhe i merituar dhe nuk kishte asnjë lidhje me rezultatin e ndeshjes”.