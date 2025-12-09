Joni Keta zgjidhet kreu i ri Byrosë Kombëtare të Hetimit

Këshilli i Lartë i Prokurorisë u mblodh sot për të shqyrtuar dhe votuar kandidaturën për drejtimin e Byrosë Kombëtare të Hetimit (BKH). Kandidati i propozuar për postin e drejtorit është Joni Keta, ish zv.drejtor i BKH-së, u zgjodh në krye të “FBI”-së shqiptare me 11 vota pro dhe asnjë kundër.

Keta do të ketë një mandat 5-vjeçar nën drejtimin e BKH duke pasuar postin e Aida Hajnajt, si edhe ka mundësinë e rizgjedhjes pas përfundimit të mandatit.

Procesi i përzgjedhjes ka zgjatur disa muaj dhe në garë ishin gjithsej 7 kandidatë, përfshirë zyrtarë të lartë të policisë dhe prokurorë. BKH, e njohur ndryshe si “FBI-ja shqiptare”, u drejtuar gjatë mandatit të parë nga Aida Hajnaj.

